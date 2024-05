"89 LOKALNIH SAMOUPRAVA ĆE SA GRAĐANIMA GRADITI BUDUĆNOST" Milićević otkrio kakvu političku scenu očekuje nakon drugog juna!

Ove nedelje, 2. juna biće otvorena birališta u ukupno 89 gradova i opština. Iako se na početku činilo da će odlučujuća bitka biti za Beograd, politički akteri će se boriti za svaki glas širom Srbije.

Pored Beograda i Novog Sada, oči javnosti 2. juna biće uprte i u Niš, Valjevo, Čačak, ali i u devet drugih gradova i čak 66 jedinice lokalne samouprave.

Gosti jutarnjeg programa koji su analizirali kako bi vlast mogla da izgleda nakon 2. juna bili su Đorđe Milićević, ministar bez portfelja zadužen za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa sa dijasporom, potom dr Aleksandra Tomić, član Predsedništva SNS i Vladimir Gajić, predsednik Narodne stranke.

Gajić je rekao da je za loklanu politiku bilo manje zainteresovanja, s obzirom na sve zadatke koje je Srbija imala pri spoljnim faktorima:

- Za pet dana su izbori, a što se tiče aktera i učesnika ostalo je samo tri dana. Veći deo kampanje, barem kada su u pitanju političke teme, su prekrile one koje su za državu daleko važnije, kao što je ulazak tzv. Kosova u Savet Evrope, pa potom i Rezolucija u UN. Samim tim je za lokalnu politiku bilo manje zainteresovanja i medija i građana. Pretpostavljam da je i samim tim manje zainteresovanje građana za lokalne teme, mi nemamo razvijeno društvo u smislu da su građani partikularno zainteresovani na drugačiji način za lokalne samouprave. Jedan od razloga je što je zemlja sistemski centralizovana, a trebalo bi da bude decentralizovana, da se spusti demokratija niže u narod, da lokalne samouprave imaju veće nadležnosti, nego što inače imaju.

Tomić je komentarisala osudu javnosti da imamo vrstu političkog rijalitija, s obzirom na raspravu koja se nedavno dogodila u jednom programu uživo:

- Što se tiče opozicionih partija, očigledno da postoji, jer nemaju svest o planu i programu kada izađu pred birače. Oni se bave sa sobom, i upravo je to taj rijaliti o kojem govorite. Za nas je važno da mi sa svojim partnerima izlazimo sa planom i programom, a u fokusu je svaki građanin, svake lokalne samouprave, upravo da bismo gradilli budućnosti, takva kakva će obuhvatiti strateški projekat Expo jer nema razvoja lokalnih samouprava bez podrške države. Ovih 89 lokalnih samouprava će sa svojim građanima graditi vrtiće, puteve, bolnice, škole i sve ono što će nam pomoći da do 2027. godine dođemo do prosečne plate od 1.400 evra.

Milićević se osvrnuo na to kakvu političku scenu očekuje nakon drugog juna:

- Nisam politički analitičar i ne bih se bavio analitikom. Važno mi je da građani, koliko sam ja sa njima pričao, prepoznaju važnost lokalnih izbora, a to je jako važno, pogotovo danas kada je Srbija izložena brojnim iskušenjima. Jako je važno da u svakoj od ovih 89 lokalnih samouprava sačuvamo političku stabilnost, izgradimo zajednicu sa građanima, da izgradimo gradove i opštine koji će biti otporni na izazove koji će se svakako naći pred nama. Ovo nije vreme spektakularnih i glamuroznih kampanja, već vreme dogovora i razgovora sa građanima oko narednog vremenskog perioda. U fokusu naše kampanje jesu građani. Ne može ključni, niti jedini cilj na lokalnim izborima da bude pobeda. Nije to trofej koji ćete staviti u vitrinu, suština su ljudi, da ih saslušate i da rešavate svakodnevne probleme.

