JEZIVO PROROČANSTVO ITALIJANSKOG NOSTRADAMUSA: Sneg nosi strašno prokletstvo, a mi pojma nemamo!

Salento under the snow 2017 https://t.co/oeMROwHnE5 #salento pic.twitter.com/qNOjH37uaG

">January 9, 2017

Pošto je područje početkom sedmice pogodio sneg i vrlo niske temperature, njegovo proročanstvo postalo je glavna tema.

Mateo Tafuri: Snego donosi smak sveta (Foto; Printscreen YouTube)

"Salento od palmina drveća i južnog vetra, snežni Salento...Dva dana snega, dva bljeska na nebu, znam da je to kraj sveta, ali ne čeznem", napisao je Tafuri.

The snow on the Adriatic coast, Salento, Italy pic.twitter.com/aCr6uWx37i