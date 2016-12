PREDSEDNIK POMILOVAO ŽENU KOJA JE UBILA MUŽA MUČITELJA: Njeno mesto je s porodicom, a ne u zatvoru

Žaklin Sovaž je 2014. godine proglašena krivom pred sudom nakon što je 2012. godine svog supruga Norberta Marota tri puta upucala u leđa lovačkom puškom.

Osuđena je na 10 godina zatvora, a nakon Olandove objave o pomilovanju je puštena na slobodu u roku od nekoliko sati. Iz predsednikove kancelarije su poručili: “Predsednik je procenio da je mesto gospođe Sovaž sa njenom porodicom, a ne u zatvoru.”

Woman pardoned and released from jail after killing abusive husband https://t.co/cJ3dV7pvSE