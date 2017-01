(VIDEO) SPASONOSNO OTKRIĆE RUSKIH NAUČNIKA: Lek za rak pronađen u sibirskim pećinama!

U sibirskim pećinama u blizini Bajkalskog jezera skriva se neprocenjivo blago. Ni dijamanti, ni zlato već bakterije, izvor prirodnih antibiotika.

foto printscreen lenta.ru

"Mnoge pećine na ovom području starije su od Bajkalskog jezera, starije više od 30 miliona godina. Istražujemo kako je nastala bakterija, kako je očuvana 30-40 miliona godina i šta proizvodi", rekao je biolog Denis Aksenov-Gribanov.

Pronađene bakterije sintetizuju antibiotike što bi moglo da pomogne u razvijanju antibiotika za takozvane superbakterije otporne na sve, a procenjuje se da bi upravo one mogle da ubiju 10 miliona ljudi svake godine.

"Bajkal je jedinstven eko-sistem u kom možemo da nađemo mnoge organizme koji imaju jedinstvena svojstva, a koja mogu da se koriste za stvaranje novih tehnologija ili imaju biotehnološku primenu", rekao je biolog Maksim Timofejev.Pećine u Sibiru su netaknute oaze.

Cave bacteria could lead to new antibiotics https://t.co/9xFB4S78Sm