IZETBEGOVIĆ JE KUKAVICA: Fahrudin Radončić tvrdi da je čelnik SDA rat proveo u skolništu!

Predsednik Saveza za bolju budućnost (SBB) Fahrudin Radončić izjavio je danas u Mostaru da nije sporna samo izjava bošnjačkog člana predsedništva BiH Bakira Izetbegovića o Kosovu, već je za njega, kaže, više sporno to što je on rekao da je spreman za rat.

Radončić je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa liderom HDZ u BiH i predsedavajućim Predsedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, Draganom Čovićem, nazvao Izetbegovića kukavicom.

"Vrlo odgovorno kažem da je (Izetbegović) kukavica. On je tokom rata bio u trezoru Centralne banke, gde mu atomska bomba ništa nije mogla. Sva njegova porodica, supruga, sestre, zetovi bili su u inostranstvu i bavili se takozvanom logistikom i sva njihova deca. Ja sam izgubio tri najuža člana porodice i jedan je bio ranjen", precizirao je Radončić.

Prema njegovim rečima, lako je pozivati na rat do zadnje kapi tuđe krvi.

"To što je on rekao je užasna šteta prema Bošnjacima. Mi smo najveća žrtva rata i strašan je haram prema Bošnjacima nas pretvarati u ratnički faktor. Prema tome, on je namerno ovo rekao da bi izazvao haos i skrenuo pažnju zbog opšte mržnje prema njemu i njegovoj supruzi koja postoji u bošnjačkom korpusu", rekao je Radončić, preneo je sarajevski Avaz.

Izetbegović je, naime, u intervjuu za Dojče vele govorio o budućnosti BiH i odnosu s RS, rekavši da je spreman i na rat, odnosno, najgori mogući scenarij, kako je kazao, da bi obranio teritorijalni integritet BiH.

Takođe, u istom je intervjuu rekao i da će BiH priznati Kosovo što je dovelo do revolta u srpskom političkom korpusu, preneo je portal Dnevnink.ba.

"Ovde se radi o prepadanju ljudi kao što je rađeno s revizijom tužbe za genocid i tako dalje. To su neodgovorne izjave koje najviše štete nanose ljudima koji žive u BiH", istakao je Radončić, preneo je ovaj medij.

Inače, u Mostaru su se danas na sastanku i radnom ručku našli Čović i Radončić, a mediji prenose, da je lider SBB od Čovića tražio da nađu partnera za vlast u Federaciji i na nivou države.

"Vrlo precizno sam od gospodina Radončića doznao da je on, zbog odnosa koje imamo u BiH, jako zabrinut, kao što jesmo i svi, i da me uz to informisao da on želi jedostavno da razgovaram sa drugim partnerom kako bi našli adekvatnog partnera da vrši vlast, kako ne bi došlo do bilo kakve eskalacije i krize u funkcioniranju izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima u BiH. Dogovorili smo se da u narednih mesec u jednom razgovoru sa gospodinom Izetbegovićem vidimo da li uopšte možemo naći novog partnera kako bi ta vlast nastavila da funkcioniše. Ja sam skeptičan prema tome", rekao je Čović nakon sastanka.

Radončić je naveo da što se tiče strateških tema i orijentacija, SBB je sekularna prozapadna, proevropska opcija, mi želimo da BiH ide tim putem, ne želimo da BiH niko ostavlja u amanet neosmanskim elementima.

Kurir.rs./Tanjug

Foto: Fonet Profimedia

Kurir

Autor: Kurir