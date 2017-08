BARBARIN NESTANAK JE UZBUNIO HRVATSKU, A SAD SE JAVIO NJEN DEČKO: Nisam je oteo, hteli smo da se venčamo!

Mi smo se voleli, samo smo želeli da budemo zajedno. Ma kakva otmica, pa planirali smo da se venčamo. Sada znam da sam napravio najveću glupost u životu i kajem se, ali zajedno smo se danima dogovarali kako ćemo pobeći, to je samo bila ljubav i ništa više, priča Robert (16), koji je prošle subote na pet dana nestao sa 13-godišnjom Barbarom iz Crikvenice.

On i njegova rodbina su želeli da ispričaju svoju stranu priče. Majka Gordana i otac Stipe ne mogu da brane sina jer su uhapšeni zbog sumnje u trgovinu ljudima, odnosno da su planirali otmicu Barbare.

foto: Printscreen

Tvrde da Robertovi roditelji nisu imali veze sa skrivanjem mladog para te da su onda iz istog razloga mogli biti uhapšeni i Barbarini roditelji, navodeći da je odmah u ponedeljak prijavljen policiji Robertov nestanak, kao i da je celo romsko naselje u Oštarijama nedaleko od Ogulina bilo uključeno u potragu.



Otkrivaju i jedan do sada nezabeležen detalj. Naime, Robert i Barbara su, kažu, prilično usko rodbinski povezani, iako to mladi par nije znao.

"Mi smo Romi i to ne krijemo, za razliku od Barbarine majke Branke, koja je takođe, jer su joj i majka i otac Romi i naši rođaci preko majčine strane", pričaju članovi Robertove porodice.

Robertova majka i Barbarina baka su sestrične. Međutim, to nije jedina veza. Pre nego što se Barbarina baka Milka udala za Branka Brajkovića, bila je u braku sa Stipom, Robertovim stricem.

Oni grde Roberta što se danima sa svojom devojkom nikome nije javljao, ali vezu odobravaju, jer ljubav - je ljubav. U njihovoj tradiciji, kažu, godine nikada nisu bile presudne.

"Ma, ako je neko trebalo da završi u zatvoru, onda sam to ja, moji roditelji ništa nisu znali", kaže Robert.

Između njega i Barbare je, kaže, planula velika ljubav još prošle godine u oktobru, iako se fizički nisu videli do jula. Preko zajedničkih prijatelja su im se povezali profili na mrežama i krenuli su s dopisivanjem. Nakon kratkog prekida opet se veza intenzivirala u julu.

"Barbara je poželela da me vidi uživo pa sam otišao do njene kuće u Crikvenicu, tek tada smo se zapravo upoznali. Ona je već tada želela sa mnom, ali mislio sam da to nije pametno. Njeni roditelji su znali za našu vezu, ali su joj branili, kao i mnoge druge stvari, a ona je htela da bude sa mnom.

Rekla je da ako ja ne dođem po nju, da će otići bilo gde i nikada se više neće vratiti. Htela je da odse od njih jer su je maltretirali. To nisam mogao da dozvolim, jer sam je voleo", kaže Robert. Nagovarala ga je da pobegnu, pa je pristao.

foto: Facebook

"Ukrao sam roditeljima Astru dok su spavali i krenuo prema Crikvenici. Čekala me već kod marketa, na leđima je imala ranac sa stvarima, kako je i rekla. Zagrlila me i poljubila i rekla vozi, vozi", objašnjava.

Došli smo u Oštarije, ostavio je kod mosta, vratio auto, došao do nje i onda smo autostopirali. Stao nam je crveni Uno i prevezao nas do Generalskog Stola, u selu Katići primila nas je moja sestričina. Rekao sam joj da bih želeo da budem par dana kod nje s devojkom.

Ona nam je kuvala, pekli smo roštilj i kupali se na Mrežnici. Želeli smo da ostanemo zajedno zauvek. Barbara je kod kuće ostavila mobilni, pa sam dao svoj da se javi roditeljima. Rekla je da je sa mnom i da je dobro i da je ostave na miru.

Posle se javila još jednom, i svojima i mojima. Nismo hteli reći gde smo da nas ne razdvoje, kaže mladić. Onda su na televiziji videli da je za njima pokrenuta cela potraga, a ubrzo im je na vrata pokucala policija, odvela ih i predala roditeljima.

"Video sam samo kada ju je otac zgrabio za ruku i odveo. Moji roditelji su uhapšeni", priča utučeni mladić.

Kurir.rs/Jutarnji.hr

Foto: Facebook