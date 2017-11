PRALJKA STIGLA SULEJMANOVA KLETVA! Zla kob generala koji je srušio STARI MOSTARSKI MOST!

U Hagu su danas izrečene drugostepene, konačne presude šestorici čelnika nekadašnje Hrvatske Republike Herceg Bosna (HRHB), koji su prvostepenom presudom osuđeni na ukupno 111 godina zatvora.

Suđenje šestorici Hrvata u "slučaju Prlić" prekinuto je nakon što je jedan od optuženih Slobodan Praljak popio otrov nakon što mu je izrečena presuda.



Praljak je nakon presude u kojoj mu je potvrđena kazna od 20 godina, popio otrov i rekao: "Ja nisam ratni zločinac, svesno odbacujem ovu vašu presudu".

U Haškom tribunalu je nakon toga praktično uvedeno vanredno stanje - došla je Hitna pomoć, policija, vatrogasci, a zgradu tribunala nadletao je helikopter koji ga je prevezao u bolnicu gde je ubrzo i preminuo.

Praljak je bio hrvatski filmski reditelj, političar i "vojskovođa", kako voli da sa naziva, poznat je po tome što je kao general Hrvatske vojske služio u ratu u Hrvatskoj, a potom kao general HVO u bošnjačko-hrvatskom sukobu, kada su, između ostalog, snage pod njegovom komandom 1993. srušile Stari Hajrudinov most u Mostaru.





Osim toga Praljak je bio poznat i kao jedan od hrvatskih generala koji je tokom i nakon ratova stekao bogatstvo koje haški tribunal procenjuje na 6.5 miliona evra.



Praljak je bio izuzetno omražen zbog činjenice da su mnogi smatrali da je upravo on odgovoran za rušenje jednog od simbola stare Jugoslavije i bisera osmanlijske arhitekture.

Interesantno, mostarski pesnik Alija Kebo je u prvoj noći posle rušenja Starog mosta od strane HVO i HV pod komandom Slobodana Praljaka, koga je eksplicitno optužio za rušenje istog, napisao pesmu AMRINA KLETVA:



"Javljam se iz zemlje tuge i izganstva

prepuna boli, gorčine i žala

Mostar ubiše u ime lažnog bratstva

Moja bi suza i pelin nadgorčala

Ni Hajrudinov polumjesec ne osta

Da Bog da nikad ne imali mosta.

Svjesna što je bilo i šta će još biti

Ovdje u tuđini kunem gadove

Moju mis'o ne mogu porobiti

i da mi noge i ruke okuju u okove

Za nas ima nade, za njih nema oprosta

Da Bog da nikad ne imali mosta.

Čujem za jezive orgije koje čine neman

Za silovanu staricu što je skočila s trećeg sprata

Od poniženja goreg malja nema

Al' nema više ni druga ni sabrata

Već samo puška za uljeza i nezvana gosta

Da Bog da nikad ne imali mosta.

Do jučer s nama jeli i pili

Strašno je prokletstvo - ne znati

Sad se vidi šta su davno namislili

Da ćemo svi kućama otići, nestati

Ni more naših suza i krvi ne bješe im dosta

Da Bog da nikad ne imali mosta."

Naime, Stari most u Mostaru je naručio osmanski sultan Sulejman Veličanstveni 1557. godine kako bi zamenio stari drveni viseći most koji se pokazao nestabilnim. Izgradnja je trajala je devet godina, ali malo je stvarnih podataka o njegovoj gradnji i sačuvane su samo legende o graditelju Hajrudinu, učeniku velikog turskog arhitekta Sinana, piše portal espreso.rs



On je navodno pod pretnjom smrću, u slučaju neuspeha, morao da izgradi ovaj most, a prema legendi, arhitekta se spremao za svoj pogreb na dan skidanja drvene konstrukcije.

