POZNATI TRENER O GOLMANU ORLOVA: Evo kako Stepanović objašnjava grešku Stojkovića

Golman priznao da je na internetu tražio informaciju kako Remzi šutira penal, umesto da prizna grešku

Srpski stručnjak Dragoslav Stepanović smatra da je selektor Slavoljub Muslin pogrešio kad je na gol protiv Velsa stavio Vladimira Stojkovića.

Čuvar mreže „orlova“ pravdao se da je „guglao“ po internetu kako bi saznao kako Aron Remzi šutira penal.



Na žalost fudbalske Srbije, nije saznao, pošto ga je Velšanin nokautirao „panenkom“.

- Pokušao sam da poremetim Remzija. Čudno je izvodio penale, tražio sam po internetu pet dana, ali je sve šutirao na specifičan način. Rekao sam mu da ću ostati na sredini. Bilo mi je teško posle gola - rekao je golman.

Vladimir Stojković je pre penala kardinalno pogrešio na ivici šesnaesterca, dobio žuti karton i omogućio protivniku izglednu priliku, posle koje je Luka Milivojević napravio penal.

Priznati srpski trener Dragoslav Stepanović o kiksu Stojkovića kaže:

- Pogrešio je, nema šta! To se dešava kad se ne brani, a on već nekoliko meseci nije stao na gol. Jedan čuveni bokserski trener je to objasnio: Kad bokser ne boksuje duže i uđe u ring, on ne može da se privikne na konopce. E tako je i golman koji ne brani u problemu.

Kurir/Aleksandar Radonić

