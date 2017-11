PARTIZAN SE OGLASIO: Stop Zvezdinoj plačućoj agresiji, predlaženo uvođenje VAR tehnologije i strane sudije na večitim derbijima

Međutim, kako je to Andrić svojevremeno primetio, kao da je imao u vidu ponašanje današnje (a u njegovo vreme znatno drugačije, njegove) Crvene zvezde, “ljudi preziru sve one koje ne uspeju, a mrze one koji je uspnu iznad njih. Navikni se na prezir ako želiš mir ili na mržnju ako pristaneš na borbu.”

Aktuelna Crvena zvezda gotovo dva meseca ne prestaje sa okupacijom i uzurpacijom medijskih naslova koji, gotovo svi, ukazuju na nekakvu tajnu i skoro pa okultnu spregu između FK Partizan i FSS, njenog predsednika i sudijske organizacije.



FK Partizan ne može da dozvoli da hiljadu puta ponovljena laž preraste u istinu niti da se drži one narodne da pametniji popušta, budući da je tada jasno da bi oni, manje mudri, preovladali.



Kao skicu za portret rezultata Zvezdine svojevrsne plačuće agresije, koja je, u stvari, brižljivo i tendenziozno pripremana, u službi do sada neviđenog pritiska na sve aktere domaćeg prvenstva, a ne želeći da bilo ko misli da imamo pamćenje zlatne ribice, ukazujemo na nekoliko detalja u kojima postoji, najblaže rečeno, nesrazmera u donošenju sudijskih odluka:



9. kolo SL: dosuđen penal Crvenoj zvezdi u 22. minutu za pobedonosni gol protiv Spartaka.



13. kolo SL: dosuđen penal za Crvenu zvezdu u 8. minutu protiv Mačve pri rezultatu 0:0.



14. kolo SL: Crveni karton u 86. minutu za igrača Mladosti pri rezultatu 2:1 za Crvenu zvezdu i odsustvo dosuđivanja direktnog crvenog kartona igraču Crvene zvezde Le Taleku zbog davljenja i udaranja protivničkog igrača.



16. kolo SL: Penal za Crvenu zvezdu u 45. minutu protiv Radničkog.



17. kolo SL: Penal za Crvenu zvezdu i crveni karton za igrača Rada, oba u 19. minutu.

18. kolo SL: Penal za Crvenu zvezdu u 56. minutu i odsustvo dosuđivanja klasičnog penala za Čukarički u 57. minutu.



Kup Srbije: Crveni karton za igrača Borca u 12. minutu, penal za Crvenu zvezdu u 84. minutu i postignut gol za Crvenu zvezdu iz očiglednog ofsajda u 3. minutu.



Šest penala je dosuđeno Crvenoj zvezdi i tri crvena kartona njenim protivnicima u samo poslednja dva meseca otkako traje medijsko-zvezdano-licemerno spinovanje i ukazivanje na lažnog krivca ne bi li se iskusni delinkvent našao na, po njemu, sigurnom odstojanju.



FK Partizan nije izabrao da komentariše način Zvezdinog plasmana u Ligu Evrope kao što je to sebi, u pogledu Partizana, dozvolio njen trener. Držimo za nedostojno i apsurdno da se uslovi fudbalskog takmičenja u Srbiji u dobroj meri svode na obesmišljavanje kvaliteta koji se godinama, a ne u jednom deceniji, potvrđuje u evropskim takmičenjima.



FK Partizan je plasmanom u šesnaestinu finala Lige Evrope, kolo pre kraja grupne faze, iznova potvrdio vrednost desetina miliona evra koje plasira na evropsko fudbalsko tržište. Čini se malicioznim sve to stavljati u nestručne, subjektivne i, po opštoj percepciji javnosti, upitno poštene ruke fudbalskih arbitara.



Nama je interes srpskog fudbala uvek bio primaran i u tom interesu podsećamo sve odgovorne pojedince i organizacije da se ne sme dopustiti vladavina prava sile, već isključivo sile prava. Svako suprotno postupanje bi značilo nastavak ove svojevrsne moralne sive zone u kojoj FK Partizan odbija da učestvuje i neće se ustručavati da na adekvatan način zaštiti svoje i interese srpskog fudbala u celini.



Sledstveno ovome, kako bi se, najzad, prekinula diskusija u vezi sa sudijskim odlukama, FK Partizan upućuje zvaničnu inicijativu FSS i Zajednici fudbalskih klubova Super lige i Prve lige Srbije da se, po uzoru na najveće evropske lige, uvede VAR tehnologija na svim utakmicama FK Partizan i FK Crvena zvezda i da se, počevši od predstojećeg Večitog derbija, koji je zakazan za 13. decembar, delegiraju strane fudbalske sudije, koje su na vrhu UEFA i FIFA liste po kvalitetu suđenja.



Eventualne primedbe o dodatnim troškovima takve odluke bi delovale licemerno u poređenju sa činjenicom da bi dobili potpuno regularno takmičenje i ukinuli percepciju javnosti da fudbalske sudije sistemski sude protiv manjih klubova a u interesu dva naša najveća kluba.



Partizanu takva percepcija nije potrebna i ovom inicijativom želimo da damo doprinos potpunoj regularnosti takmičenja i zaštitimo interes svih aktera u Super ligi Srbije.

