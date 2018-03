(VIDEO) BURAN MEČ NA KROVU: Partizan slavio protiv Voždovca pogotkom Tošića, crno-beli oštećeni za gol, pa promašili penal

Partizan je sa 46 bodova drugi na tabeli dok je Voždovac sa 32 boda na četvrtom mestu mestu.



Uz gol Tošića meč su obeležile dve situacije u kojima je sudijska trojka napravila grube greške. U 32. minutu Ožegović je izbio sam pred gol, a sudija je zaustavio igru zbog ofsajda. Posle ponovljenog snimka utisak je da su Aleksandar Vasić i njegov asistent Matija Nađ - Olajoš napravili grešku. Samo minut kasnije Tavamba je zatresao mrežu, ali gol nije priznat, iako je jasno da je Tavamba bio u dozvoljenom položaju i da je pogrešio igrač Voždovca Putinčanin.

U 79. minutu dosuđen je penal za Partizan, pošto je golman Voždovca u želji da ispravi grešku saigrača oborio Tavambu. Marko Jevtović je međutim promašio, tačnije golman domaćih mu je odbranio udarac. Pet minuta kasnije, fudbaler Voždovca Miloš Pavlović je dobio direktan crveni karton. Prvo je oborio Danila Pantića, a zatim prigovorio sudiji Aleksandru Vasiću.

Trener Partizana Miroslav Đukić posle meča je rekao:

"Čestitam ekipi na borbenosti i zalaganjuVrlo dobar protivnik. Čestitam

mojim igračima i Voždovcu. Teška utakmica, puna intenziteta. Prvo poluvreme, dosta dobar pritisak. Čestitam svojoj ekipi na borbenosti i zalaganju."

Strateg Voždovca Ilija Stolica je kazao:



"Moram da se okrenem svojoj ekipi, ima detalja koji nisu bili na nivou. Mislim da nam je trebala malo veća koncentracija u završnici kako bi izborili povoljniji rezultat protiv Partizana."

Drugo poluvreme

90+3. minut - Kraj utakmice

87. minut - Gužva u kaznenom prostoru domaćih, na kraju golman Popović kroti loptu

85. minut - Crveni karton za fudbalera Voždovca Miloša Pavlovića

79. minut - Penal za Partizan! Velika greška Aleksandra Filipovića koiji je vratio loptu Popoviću, a ovaj nije uspeo da do nje stigne pre Tavambe. Golman Voždovca je odbranio penal.

foto: Printskrin

72. minut - U igru je ušao Saša Ilić i time upisao novi prvenstveni meč u dresu Partizana

67. minut - Odličan pokušaj Danila Pantića i odbrana Popovića. Posle kornera pored gola je šutirao Nemanja R. Miletić

63. minut - Grobari skandiraju ime Ratka Mladića

56. minut - Solidna prilika za Duronjića, ali je Stojković loptu skrenuo u korner

51. minut - I na startu drugog dela igra se na sredini terena

46. minut - Utakmica je nastavljena

Drugo poluvreme

45+1. minut - Kraj prvog poluvremena

42. minut - Partizan ima inicijativu

35. minut - Stojković brani zicer Georgijevića

33. minut - Tavamba je postigao gol, koji je poništen, iako snimak pokazuje da nije bilo ofsajda

32. minut - Sporna situacija. Ožegović je izbio sam pred gol, a sudija je zaustavio igru zbog ofsajda. Posle ponovljenog snimka utisak je da su Alekdsandar Vasić i njegov asistent Matija Nađ Olajoš napravili grešku

29. minut - Nova šansa za Partizan, dobar udarac Nemanje G. Miletića zaustavio je Popović

26. minut - GOOOOOL 0:1 Tošić - Tavamba je uzeo loptu Ivković dodao je Ožegoviću, koji je uposlio Tošića. Fudbaler Partizana je fantastičnim udarcem savladao Popovića

24. minut - Filipović je probao sa dvadesetak metara, nije bilo potrebe da interveniše Stojković

23. minut - Partizan ima inicijativu, ali ne i prilike za gol

15. minut - Uglavnom se igra ana sredini terena

9. minut - Solidan pokušaj Tošića završio je preko gola Popovića

6. minut - Za sada nema velikih uzbuđenja

1. minut - Utakmica je počela, sa centra su krenuli domaći

Prvo poluvrene



Voždovac: Popović, Filipović, Ivković, Gajić, Petrović, Georgijević, Zec, Putinčanin, Mihajlov, Pavlović, Duronjić.

Klupa: Knežević, Pavlovski, Stuparević, Luković, Gavrić, Ćirković, Mašović.

Partizan: Stojković, Nemanja R Miletić, Ostojić, Mitrović, Nemanja G Miletić, Jevtović, Everton, Tošić, Pantić, Ožegović, Tavamba. Klupa: Jovičić, Ćirković, Đuričković, Suma, Ilić, Radin, Antonov.

Tok meča

Ekipa Voždovca ove sezone igra dosta dobro i održava svoje mesto u vrhu tabele, a nakon osamnaest odigranih susreta na svom kontu ima devet pobeda, uz pet remija i četiri poraza. U prethodnom kolu su na gostovanju u Čačku odigrali nerešeno sa ekipom Borca, a rezultat je bio 0:0. Sa 32 osvojena boda ’’zmajevi’’ trenutno zauzimaju 4.mesto na superligaškoj tabeli. Crno-beli su ove sezone uspešni na sva tri ’’fronta’’, iako su u nekoliko navrata pružali slabije partije, a nakon osamnaest odigranih susreta na svom kontu imaju trinaest pobeda, uz četiri remija i jedan poraz. U prethodnom kolu odigrali su na svom terenu nerešeno sa ekipom Spartaka, a rezultat je bio 1:1. Sa 43 osvojena boda trenutno zauzimaju 2.mesto na superligaškoj tabeli.

Dva tima su se već sastajala tokom aktuelne sezone, a meč odigran u Humskoj završen je pobedom ekipe Voždovca rezultatom 1:3(1:2). Strelac jedinog pogotka za domaći tim bio je Uroš Đurđević (penal), dok su strelci za gostujući tim bili Filip Stuparević, Borko Duronjić i Aleksandar Ješić. Ako posmatramo rezultate prethodnih 17 međusobnih susreta u domaćim takmičenjima (u periodu 2005-2017) crno-beli su bili daleko uspešniji sa 14 pobeda, uz dva poraza i jedan remi. Zanimljivo je da su ’’zmajevi’’ obe pobede i jedini remi izborili na stadionu u Humskoj, dok na svom terenu nisu osvojili nijedan bod.



U taboru domaćina ulogu favorita prepuštaju komšijama iz Humske, iako su ove sezone već pokazali da mogu da nadigraju crno-bele. O tome je na redovnoj konferenciji za medije održanoj pred ovaj susret govorio i šef stručnog štaba ’’zmajeva’’ Ilija Stolica koji je istakao da će njegov tim prikazati sada već prepoznatljivu igru i da se nada povoljnom rezultatu:

’’Interesantan meč je pred nama, to je sigurno. Želim da iskoristim priliku da čestitam Partizanu na fenomenalnom uspehu, ne samo za njih, već i za sve nas koji igramo Super ligu, jer je to pokazatelj da ono što se igra kod nas može da se izmeri na evropskom tržištu. Čestitam im od srca. Dočekujemo šampiona, evropski Partizan. Uloga favorita je na njihovoj strani. Mi ćemo znati kako da ih dočekamo na pravi način. Na terenu ćemo pružiti ono što se od nas očekuje. Mislim da već imamo svoju prepoznatljivu igru. Jednom smo uspeli da uradimo neke stvari protiv Crvene zvezde i Partizana, tako da se nadam da ćemo umeti to da ponovimo.’’

Kadrovska situacija u redovima ’’zmajeva’’ je dosta dobra, a stručni štab neće moći da računa jedino na Jovicu Blagojevića koji je već duže odsutan.

Trener Stolica se potom osvrnuo i na žestok ritam utakmica sa kojim se nose prvotimci Partizana istakavši da crno-beli imaju sasvim dovoljan broj kvalitetnih igrača da u svakom momentu mogu da izvedu snažan tim:

’’Partizan je već duže vreme u ovakvom ritmu utakmica i mislim da su igrači na to navikli. Jasno je da imaju širok izbor igrača i mogućnost rotacije koja je neminovnost. Partizan na svakom mestu ima po dva podjednako dobra igrača, znaće da to zarotira i izađe sa najjačim mogućim sastavom. Sutra očekujem svež i veoma motivisan Partizan.’’



Gosti u ovaj meč ulaze sa željom da se u potpunosti revanširaju ’’zmajevima’’ za jedini ovosezonski poraz. Šef stručnog štaba crno-belih Miroslav Đukić istakao je na redovnoj konferenciji za medije održanoj pred ovaj susret da je njegovom timu neophodna pobeda da ostane u trci za šampionsku titulu:

’’Sve ćemo učiniti da pobedimo i revanširamo se za poraz od njih u prvoj utakmici. Poštujemo ih, ali nam treba dobar rezultat da ostanemo u trci. Čeka nas veoma jak rival. Ako želimo da pobedimo Voždovac moramo da izjednačimo njihov intenzitet. Ako to ne budemo uradili, nemamo šta da tražimo u toj utakmici.’’

Šef stručnog štaba crno-belih će na ovom meču gotovo sigurno moći da računa na Marka Jevtovića, Ognjena Ožegovića i Nemanju Miletića koji su se oporavili od povreda, dok u timu neće biti nedovoljno oporavljeni Miroslav Vulićević i Marko Janković:

’’Janković je dobio dosta bolan udarac u kuk i nećemo moći da računamo na njega na ovoj utakmici, ali se nadam da će biti spreman posle nje.’’



Kurir sport, Foto: partizan.rs / Miroslav Todović

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Da li ste sigurni da Srbiji želite baš takvu grupu na Mundijalu?

Kurir

Autor: Kurir