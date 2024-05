DA PUKNE SRCE: "ŽIVI ŽIVOT BEZ ŽIVOTA. NEMAM VIŠE MILOSTI..."Bolne reči Vesne kojoj je MONSTRUM SA CETINJA mučki ubio dete i unuke

Neutešna Vesna Pejović kojoj je Vuk Borilović (34) ubio ćerku Natašu (35) i unuke Mašana (11) i Marka (8) na Cetinju 12. avgusta 2022. godine oglasila se na društvenim mrežama i izrazila svoju tugu i bol putem emotivnog statusa na Fejsbuk profilu.

- 30. maj, dan krunisanja ljubavi Miloša i Nataše. Danas je trebalo da slavite 14. godina braka. Kruna vaše ljubavi su bila dva anđela Mašan i Marko.. Tog prokletog 12. avgusta, krvnici vam uzeše živote, sruši se mladost, lepota, nedosanjani snovi.. Kako dalje kada smo toliko želja imali? Kako Roki da živi? Znam da ste mnogo tužni, što ste ga samoga ostavili, ali vi to niste želeli. Njegovi putevi nemaju cilja, jer bez vas ne želi ništa. Živi život bez života. Nemam više milosti, neću vas izneveriti - navodi neutešna majke Nataše i baka Mašana i Marka.

"Neću se predati, neće me videti na kolenima!"

Vesna ističe i svi se pitaju kako živi posle njihovog odlaska, a kako kaže, nisu svesni da kod nje nema predaje.

- Neću odustati, istom merom ću vratiti. Baba i majka i dalje vam piše, svako slovo je suzom okovano, svaki moj uzdah je težak i bolan. Ali se neću predati, neće me videti na kolenima. Zadnji atom svoje snage posvećen je da istrajem u pravednoj borbi za vašu nevino prolivenu krv. Neće me umoriti njihove neistine i laži. Samo bol i teška rana za vama može da me slomi. Neću vam doći dok moj zakleti cilj ne ostvarim, nadam se u boga, pošto ste vi sad kod njega, u nebeskom carstvu. Volim vas beskrajno, anđeli naši - napisala je neutešna majka.

"Idem na groblje, jer su mi ostala samo sećanja!"

Neutešni Miloš Martinović kome je Vuk Borilović (34) ubio sinove Mašana (11) i Marka (8) i suprugu Natašu (35) na Cetinju oglasio se povodom rođendana ubijene žene.

- Najo, danas je tvoj rođendan..bio bi.. danas bi smo svi skupa pokušali da ti ulepšamo dan i pokažemo koliko nam značiš. Ali danas, ti nisi kraj mene, danas nema tvog osmeha, tvog zagrljaja. Danas ću otići na groblje, jer su mi ostala samo sećanja, uspomene na sve dane i godine provede sa tobom. Fališ Najo, fališ svaki dan, svaki sat, svaki minut.. Fališ danas kada je tvoj rođendan - napisao je Miloš pre mesec dana.

Ubio 10, a ranio šest osoba

Da podsetimo pomahnitali Vuk Borilović ubio je 10 ljudi, a ranio šest osoba, a prve žrtve krvavog pira bili su njegovi podstanari Nataša Pejović Martinović (35) i njena dva sina stara osam i 11 godina.

Miloš se tada oprostio potresnim rečima u čituljama od svojih najmilijih:

"Moji anđeli, dolazim brzo kod vas. Čekajte me i volim vas. Vaš Roki", dok je u čitulji posvećenoj supruzi napisao:

"Nataša, hvala ti za sve što si uradila za Mašana i Marka. Pokušala si da ih spasiš od ološa koji vas je ubio ni krive ni dužne. Borila si se celog života za njih i sada ste opet zajedno".

Kurir.rs/Blic/Preneo: D. P.