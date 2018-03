(VIDEO) LEGENDARNI ENGLEZ OBJASNIO: Evo ko je bolji, Mesi ili Ronaldo

Slavni engleski fudbaler Rio Ferdinand daje svoj odgovor i detaljno ga obrazlaže.

Uz konstataciju da su obojica bez dileme najbolji igrači današnjice, nekadašnji štoper Mančester junajteda i reprezentacije Engleske kaže:

"Postoji jedna velika razlika između njih - Ronaldo uđe u meč sa samo jednom misli: 'Dajte mi loptu da dam gol'. Ne zamara se vraćanjem niti igrom u odbrani. On samo želi da bude tamo gde se nešto rešava. S druge strane, Mesija gledamo u ulozi zadnjeg veznog, on osvaja lopte, odigrava pasove... Jednostavno, poigrava se s rivalima. Ta razliku od Ronalda, uvek diktira ritam utakmice".

Ferdinand, koji je najbolje partije pružao u dresu Junajteda u tandemu sa Nemanjom Vidićem, opčinjen je Mesijem protiv koga je dva puta igrao u finalima Lige šampiona.

"On je mađioničar, iako, kada ga pogledate, nikada ne biste rekli da ima tu magiju. Mesi vam ne dozvoljava ni da ga dotaknete. Kada to želite da uradite, on načini potez kojim vam pobegne. Mislim da nijednom nisam uspeo ni da ga pipnem tokom ta dva meča, a da nije ni Vidić", dodao je Ferdinand.

