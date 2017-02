BLOG UŽIVO, VIDEO: Končita Martines: Nadam se da će Nadal igati protiv Srbije

BEOGRAD - Dobrodošli na Kurir sport! Pratite najnovije vesti iz sveta sporta na jednom mestu.

Končita Martines: Nadam se da će Nadal igati protiv Srbije

Selektorka Dejvis kup reprezentacije Španije Končita Martines rekla je danas da se nada da će Rafael Nadal igrati četvrtfinale tog takmičenje protiv Srbije.Španija se danas plasirala u četvrfinale Dejvis kupa pobedom nad Hrvatskom od 3:2, dok je Srbija u prvom kolu bila bolja od Rusije sa 4:1.Četvrtfinalni meč se igra početkom aprila, a domaćin je Srbija."Mnogo toga može da se dogodi do aprila. Nadam se da će biti sposoban i da želi da igra. Biće to još jedan težak meč. Nadam se da će Nadal igrati", rekla je ona u Osijeku, prenosi Hina.Španija je u poslednji dan duela sa Hrvatskom ušla sa zaostatkom od 1:2, ali Končita Martines nije sumnjala da su njeni izabranici spremni za preokret."Verovala sam da imamo dobre šanse da dobijemo oba meča. Veorvala sam u igrače, a oni me nisu izneverili", izjavila je selektorka Španije.Nakon što je Bautista Agut savladao Franka Škugora, za potpuni preokret se pobrinuo Pablo Karanja Busta pobedom nad Nikolom Mektićem.Končita Martines je priznala je da se njena ekipa namučila u Osijeku više nego što je očekivala, pogotovo sa Frankom Škugorom."Iskreno, Škugor je igrao neverovatno. Ne samo jedan set, nego cele mečeve. Bio je odličan. Ništa nam nije bilo lako. Gledaoci su bili glasni kad je trebalo, ali naši su igrači ostali fokusirani", rekla je ona.

