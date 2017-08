PORUKA ZA DULETA: Ovo je Vaša Mona Liza! Neprevaziđeni ste maestro svoje umetnosti!

Savrsenu kompoziciju i sklad moze unistiti i samo jedan cak i namanji detalj... Ipak ste pokazali da ste neprevazidjeni Maestro svoje umjetnosti ! Ovo je i za nas i za vas, vaša Mona Lisa ! #brzooporavak #nemastajanja #idemodalje #Maestro #ostanitejaki

A post shared by Adin Vrabac (@vrabac7) on Aug 19, 2017 at 12:23pm PDT