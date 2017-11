(VIDEO) TRENER ZVEZDE OTVORENO: Alimpijevićeva zanimljiva priča o dosadašnjem delu sezone i paklenom rasporedu

Zvezda je savladala FMP u 8. kolu ABA lige 84:77, i to bez pomoći Pere Antića, Branka Lazića i Milka Bjelice.

Crveno-bele očekuju dve evroligaške utakmice, sa ekipom CSKA u Beogradu i sa Olimpijakosom u Pireju. Alimpijević je najavio da će njegov tim biti kompletan za duel sa "armejcima".

"Za taj meč će biti svi u rosteru. Bićemo kompletni, u najjačem sastavu i to je bila svrha današnje utakmice, da pokušamo da se ne potrošimo previše sa nosiocima igre, da njih u tom segmentu odmorimo, a i da vidimo šta igrači koji dolaze sa klupe mogu ili ne mogu, da budem do kraja iskren", rekao je Alimpijević.

Zvezda je na megdan "panterima" izašla posle manje od 48 sati od utakmice sa Unikahom.

"I kad sam pričao s trenerima Evrolige uvideo sam da je to jedna od stavki koja je postala jedna od pet najbitnijih za sve trenere. Odmor, rehabilitacija, oporavak, čuvanje energije, selekcija potrošnje... To je postala značajna stavka u svakom trenerskom radu i više nije bitno da li bi trebalo da bude 15, 20 ili 30 razlike, već da se sačuvamo energetski, da se sačuvamo od povreda i da napravimo selekciju potrošnje i energije, a da pritom rezultat ne trpi. To je osnova svega", rekao je Alimpijević i nastavio:



"Pune' su im noge posle svakog leta, a naravno da je tu i pritisak. Dalje, gubite dosta prostora za ozbiljan trening i o tome smo skoro pričali sa ljudima iz CSKA, gde smo izbrojali koliko dobrih treninga gubimo jer idemo redovnom linijom, odnosno koliko su oni u tom segmentu u plusu. Ipak, to su normalne stvari i moramo da se naviknemo"...

Trener crveno-belih je predočio plan njegove ekipe između mečeva sa Unikahom i FMP-om.

"Vidite, mi smo FMP prošli bez kontakta. Ustali smo u (subotu) u četiri ujutro, sleteli smo oko jedan, imali smo trening oporavka od sedam. Šta da im dam, da igramo akcije FMP-a u sedam uveče, u kontaktu? Povredio bi se neko, sigurno. Prošli smo te akcije, otišli su na oporavk sa kondicionim trenerom u teretanu i da ne širim dalje priču".

Alimpijević je sumirao dosadašnji deo sezone.



"Bilo je mnogo lepih stvari od početka ove sezone, mnogo više lepih nego loših momenata. Od pobede protiv Barselone, Makabija, pobede u derbiju sa dominantnom igrom... Jesmo bili uhvaćeni u raskoraku sa umorom pred Budućnost i Cedevitu, ali mislim da ima vremena da se neke stvari isprave. Na kraju krajeva - igra se igra do kraja, a onda se sabiraju utisci oko ABA lige i ostalih takimičenja. To stalno pričam ekipi, da ni sa jednom ekipom ne dolazimo u situaciju da smo favoriti. Pričam o Evroligi, u kojoj moramo da utrošimo mnogo više energije od protivnika da bismo došli u situaciju da pobedimo", zaključio je Alimpijević.

(Mondo, Foto: Dado Đilas)

Kurir

Autor: Kurir