SELEKTOR OBRADOVIĆ ZAKLJUČIO SPISAK: Ovih 18 rukometašica predstavljaće Srbiju na Svetskom prvenstvu

Srbiju će na trećem Svetskom prvenstvu u nizu predstavljati 18 igračica.

Golmani: Katarina Tomašević, Marija Čolić i Dragica Tatalović

Leva krila: Sanja Radosavljević i Dijana Radojević

Desna krila: Katarina Krpež Šlezak i Željka Nikolić

Bekovi: Jovana Stoiljković, Sanja Damnjanović, Marija Obradović, Tamara Radojević, Andrea Lekić, Jelena Lavko, Marina Dmitrović, Dijana Števin i Sandra Kuridža

Pivotmeni: Dragana Cvijić i Slađana Pop Lazić

Stručni štab čine još i treneri Živojin Maksić i Siniša Đukić, doktor Milenko Savić, fizioterapeuti Dragan Ilić i Strahinja Marković, odnosno, vođa delegacije Mazlam Džemailoski.

Najbolje srpske rukometašice nalaze se u grupi D u Lajpcigu, a prvi meč izabranice selektora Ljubomira Obradovića odigraće sa selekcijom Kine drugog decembra (15.30).

Dan kasnije, Srpkinje će odmeriti snage sa Kamerunom (14.00), a pravi izazovi stižu od petog decembra kada je zakazan duel sa domaćinom - Nemačkom u 18 časova.

Poslednja dva meča u preliminarnoj fazi, Srbija će odigrati u terminu od 20.30. Šestog decembra protivnik će biti selekcija Holandije, a dva dana kasnije, Južna Koreja.

Četiri najbolje selekcije iz grupe D izboriće plasman u osminu finala, koja će se od 10. decembra igrati u Magdeburgu (grupe C i D), odnosno Lajpcigu (grupa A i B), sve do finalnog vikenda u Hamburgu (od 15. do 17. decembra).

