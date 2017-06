OGLASIO I SE SLAVNI FRANCUZ: Saradnja Đokovića i Agasija neće dugo trajati. Novak mora da se vrati kao ratnik

Bivši francuski teniser Fabris Santoro izjavio je da saradnja Novaka Đokovića i Andrea Agasija neće dugo trajati.



Đoković je pre nekoliko dana odlučio da mu novi trener bude legendarni američki teniser. Srpski teniser je pre nekoliko nedelja raskinuo saradnju sa stručnim štabom. Međutim, Santoro tvrdi da Agasi nema dovoljno vremena za trenerski angažman.



"Biću iznenađen ako Novakova i Andreova saradnja potraje do Ju-Es opena. Mislim da će to kratko trajati. Agasi odlično poznaje tenis, voli beli sport, ali to sada nije njegov život. Ima život van sporta, sa prijateljima, ima Fondaciju i ne znam da li bi bio srećan da ponovo provodi veći deo vremena u svlačionici", rekao je Santoro i nastavio:



"Đoković bi prvo trebalo da nađe nekoga kao što je bio Marjan Vajda, pa tek onda da dovede nekoga kao što je Agasi. Nisam siguran ni da Pepe Imaz pomaže Đokoviću. Možda grešim, možda sam u pravu, ali na terenu mu Španac sigurno ne pomaže".



Francuz je naveo da veruje da će Novak ponovo dominirati svetskim tenisom.



"Đoković ima manjak ambicija trenutno. Mora da se vrati kao ratnik, baš kao što je bio pre nekoliko meseci. Tada nije davao protivniku nijedan poen, a u njegovim očima ste videli veliku ambiciju", zaključio je Santoro.