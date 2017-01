SKANDAL I SRAMOTA Australijan open uvredio Novaka: Prisiljeni smo da trpimo osam godina, ali sada...

S obzirom na mogućnost da se u finalu aktuelnog grend slema u Melburnu sudare Federer i Nadal, na tviter strani Australijan opena objavljen je tekst sa komentarom:



- Bili smo primorani da osam godina trpimo. Ali sada, možda, čekanje je najzad završeno!





We’ve been forced to endure eight long years. But now - just maybe - the wait might be over.#AusOpen https://t.co/N79HOkCe75 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2017Tekst možete pročitati OVDE Veliki broj pratilaca na tviteru je burno protestovalo, jer je ovim Australijan open bukvalno ponizio sve druge finaliste i osvajače turnira u poslednjih osam godina, od kada su se poslednji put za trofej borili Federer i Nadal.Najviše je ovim komentarom ponižen Novak Đoković, koji je u tih osam godina pet puta osvajao grend slem u Melburnu i dostigao rekordera po broju osvojenih trofeja Roja Emersona.

Autor: Kurir sport