10 GODINA POSLE SMRTI: Stiže novi album Tošeta Proeskog!

Toše Proeski bio je jedan od najpopularnijih pevača na Balkanu, a njegova tragična pogibija zavila je Makedoniju, ali i region u crno. Pop pevač imao je velike planove za inostranu karijeru, o čemu svedoči i posthumni album na engleskom "The Hardest Thing", ali sve to bilo je prekinuto saobraćajnom nesrećom na autoputu iz Skoplja ka Zagrebu, kod mesta Nova Gradiška.

Deset godina posle njegove smrti, svi koji ga vole imaće priliku da čuju njegove nove pesme. Fondacija koja nosi njegovo ime, najavila je novi album na engleskom jeziku, na kom se već uveliko radi u studiju producenta Endija Rajta u Londonu.

Kako pišu makedonski mediji, album će se zvati "Secret Place" ("Tajno mesto"), a najavljen je i veliki koncert pod nazivom "Decenija bez Tošeta", koji će podržati i Minastarstvo kulture Makedonije. Otkrivena su i nazivi dve pesme koje će se naći na posthumnom albumu - "Light the Flame" i "Where Do I Belong".

Podsetimo, Toše je poginuo 16. oktobra 2007. godine, kada je automobil koji je vozio Georgij Georgijevski udario je u teretno vozilo nakon što je vozač zaspao za volanom. Menadžerka Ljiljana Petrović, koja je lakše povređena, spavala je u trenutku nesreće baš kao i Toše, ali je pevač na mestu preminuo.

Njegova popularnost na Balkanu raste, a zbog svojih humanitarnih aktivnosti postaje uzor mladoj populaciji. Superheroj koji im daje nadu u pobedu dobrog nad zlim.

