MIRELA DOŽIVELA NERVNI SLOM KADA SE NJEN DEČKO JAVIO U PAROVIMA: Počela da vrišti i plače, pa otkrila šta želi!

Marko je otkrio ime Mirelinog dečka, koje je ona vešto krila, a zove se Nešo.

Mirela je doživela nervni slom, počela je da plače i ponavlja: "Vodi me ljubavi!"

Kada je voditeljka pitala da li je istina ovo što Mirela kaže da je Marko bio sa dve takmičarke iz prošle sezone, njen izabranik je ostao suzdržan.

Kada su ga pitali da li će stati na stranu devojke ili svog druga Marka, on je odgovorio:

"Ja nisam sa vama u vili, ja neću da stajem na ničiju stranu. To je između njih i neka oni to rešavaju i to je sve. Šta god sve da znam o bilo kome, ja to nikada neću reći. Mirela je devojka na svom mestu, nije sponzoruša i to je to", rekao je njen izabranik i otkrio još detalja.

"Znam da je Mirela bila u kombinaciji sa Markom Perovićem, ali to je bilo pre. Ne zanima me ta priča. Ja sa njom jesam u vezi ali nismo vereni. Nemojte da se svađate, nađi se Mireli", rekao je on Marku.

