"OTIŠLA JE OD MENE, OSTAVILA DETE NA SELU DA BI ŽIVELA SA ZLATOM" Rade Vučković teško podneo kraj sa Gocom: To želim da zaboravim

Pevačica Goca Božinovska i kompozitor Rade Vučković dobili su ćerku Jelenu, koju su nakon razvoda ostavili kod njenih roditelja.

Jelena je sada u svojoj potresnoj ispovesti iznela potresne detalje iz života i odrastanja bez roditelja, te je priznala da je to na nju ostavilo traume i da se osećala odbačeno tokom detinjstva.

Ipak, naglasila je da majci ne zamera što ju je ostavila od bake, koju i smatra svojom majkom. Goca je u to vreme mnogo radila, a nakon što je napustila Vučkovića i ćerku ostavila kod roditelja, počela je da živi sa koleginicom Zlatom Petrović, sa kojom je i dan danas najbolja prijateljica.

Rade Vučković jednom prilikom je otkrio da mu je teško palo što je njegova ćerka odvedena da živi daleko od njega, ali da je to i njegova krivica jer je Gocu varao.

"Kad smo se vratili iz Nemačke, ona je ostala u drugom stanju i tada dolazi naša Jelena. Nekih osam godina smo mi bili zajedno. Bilo je mnogo lepih dana dok smo bili zajedno svi troje, to su nezaboravni momenti", pričao je kompozitor i dodao:

"E, onda su krenuli problemi. Bio sam vinovnik toga, kasno sam dolazio kući ili nisam ni dolazio, počeo sam da je varam... Tako da je to bilo ružno s moje strane. Dan-danas Goca kaže: „Nisam ja Vučkovića ostavila, nego on mene.“ Jelena mala, a ona je uzima i odvodi u selo. To sam veoma teško podneo, mislim da mi je to jedan od najvećih životnih brodoloma. Ceo taj period, kada je ona otišla od mene i ostavila dete sa roditeljima da bi živela sa Zlatom, želim da zaboravim. Meni se u tom trenutku ponavlja sudbina, zbog ženske sujete sam odvojen i od svog drugog deteta", priznao je Vučković.

