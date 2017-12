POTRESNA ISPOVEST ĆERKE VERE NEŠIĆ: Mama je s hemoterapije išla da peva

Emilija Nešić pobrala je simpatije gledalaca „Zvezda Granda“, ali i žirija, koji joj je jednoglasno dao šansu da nastavi učešće u tom takmičenju. Iako je svesna da je talenat za muziku nasledila od pokojne majke, pevačice Vere Nešić, bilo joj je potrebno mnogo hrabrosti da se pojavi na sceni „Granda“.

- Najveća kočnica bila mi je majčina smrt. Mnogo me je to pogodilo, nekoliko godina sam pevački stagnirala, pokušala da pronađem sebe. Najveći vetar u leđa mi je dao naš poznati umetnik Boban Prodanović, koji mi je savetovao da počnem da se bavim muzikom. On je prepoznao da imam talenat za pevanje. Tako sam tek od 25. godine počela da nastupam. Sad radim s nekoliko bendova, uglavnom u okolini Kragujevca - kaže Nešićeva i dodaje da je imala ogromnu tremu kad se pojavila u „Zvezdama Granda“.

- Htela sam da odustanem od takmičenja. Na tonskoj probi sva sam se tresla, grlo mi se sušilo, mislila sam da neću uspeti da nastupim. Koliko sam bila uplašena, čulo se i u prvoj pesmi, pomalo me i sramota kako sam je otpevala. Znam kakvi su profesionalci u žiriju, zato sam imala odgovornost i mnogo veliku tremu. Kad je Saša Popović pomenuo da sam Verina ćerka, nipošto nisam htela da zaplačem jer bi ispalo da sam namerno napravila patetičnu scenu, mada mi je bilo mnogo teško u tom momentu. Srećom, Marija Šerifović je to presekla kad je rekla da ne treba pričati o toj tužnoj temi.

Vera je preminula 2011. posle višegodišnje borbe s opakom bolešću. Njenoj ćerki je i sada teško da o tome govori.

- Mama je godinama bolovala od raka, dugo se borila, davala je sve od sebe da ozdravi. Posle svake hemoterapije je nastupala, snimala emisije. Bukvalno se borila do poslednjeg daha. Poslednju ploču snimila je 2006, zvala se „Bolujem“. Eto, tako se namestilo, kao da je naslutila. Preminula je u Americi, kod sestre, u 51. godini. To mi je bio najteži period. Nije mi ni sada lako, ali znam da moram da nastavim život - kaže Nešićeva.



Prvi koraci na estradi BILA BI PONOSNA NA MENE

Dok je mama bila živa, nije bilo reči o tome da počnem da se bavim pevanjem. Završila sam srednju muzičku školu, odsek klavir, i sad spremam prijemni za solo pevanje. Ne znam šta bi mama rekla za moje učešće u „Zvezdama Granda“. S jedne strane znam koliko je njoj bilo teško u ovom poslu, ali s druge znam i koliko se 30 godina s ljubavlju trudila i ulagala u karijeru. Zato verujem da bi me podržala maksimalno kad bi me čula i videla koliko mi leži ovaj posao - kaže Emilija.



