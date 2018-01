KRALJ OTKRIO KAKVU PONUDU JE DOBIO OD NEPOZNATOG MUŠKARCA: Zaprepastio se kada mu je prišao, a radi se o Miljani!

Večeras u studiju je ponovo Dejan Stanković Kralj koji je prošli put dao svesrhodnu podršku Miljani i rekao kako je zaljubljen u nju ako ne bude nikakve priče sa Ivanom kada izađe iz rijalitija može da bude sa njim.

foto: Printskrin

On će je primiti sa sve detetom i brinuti se o njima. U emisiji je izjavio kako je imao jedan neobičan susret i tu je shvatio koliko ljudi uopšte prati rijaliti i pruža podršku Miljani.

"Ja sam posle one moje izjave za Miljanu imao jedan onako neobičan susret sa jednim gospodinom u restoranu. On je prišao mom stolu rekao kako prati rijaliti i da ga je mnogo ganulo to što sam rekao i na moje zaprepašćenje čovek vadi 3000 evra i kaže evo ovo je za Miljanu i vaše dete", rekao je Kralj.

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

