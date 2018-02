ŽESTOKA SVAĐA U RIJALITIJU Miljana: Žiža je matora, zla veštica!

Netrpeljivost između Nišlijke i glumice traje danima i bilo je pitanje trenutka kad će eskalirati. Do toga je došlo kad je Kulićka bez razloga počela da provocira Žižu pred Lepim Mićom, ne birajući reči.

- Ona je ušla u rijaliti da joj titraju ljudi i ovde leči frustracije. Mićo, ona glumi! Jako loše glumi, sad već ne plače. Napolju i ne znaju za nju, svi je zaboravili. Pogledaj kako izgledaš, kao veštica - vikala je Kulićka.



Kao i obično, glumica je odmah počela da plače, a kad se malo pribrala, odgovorila je Miljani na uvrede.

- Što su me onda pozvali u „Zadrugu“? - pitala ju glumica, a Miljana je kao iz topa odgovorila:

- Da bi gledali zlu babu!



Žiža je tada počela da viče.

- Marš, bela Ciganko iz Niša! Nevaspitana si, tri razreda škole imaš. Ćerku sam izgubila pre četiri godine, a ti mi tako govoriš - rekla je u suzama Žiža.

- To me ne zanima, to nije opravdanje da budeš zla. Ako si izgubila ćerku, poštuj tuđu decu - rekla joj je Miljana.



Lepi Mića je, kao i uvek, bio džentlmen prema glumici, pa joj je i u ovom teškom trenutku bio rame za plakanje.



Kurir / J. S.

Foto: Zorana Jevtić, Printscreen

Kurir

Autor: Foto: Zorana Jevtić , Foto: Printscreen