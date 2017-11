ŠOKANTNO! ŽIŽA STOJANOVIĆ PIŠE NOVI TESTAMENT: Prepisaću stan Lepom Mići! Ako obeća da će me čuvati do kraja života

Žiža Stojanović (87) odlučila je da svoj stan u Beogradu prepiše Lepom Mići, koji joj je postao omiljeni cimer u rijalitiju „Zadruga“. Glumica, koja je ostala bez jedine ćerke, obelodanila je da već dugo razmišlja o tome da jedini naslednik njene imovine bude pevač, iako se s njim često svađala.



Žiža se o tome već konsultovala s advokatom, ali je ipak htela da čuje i mišljenje svojih saboraca iz rijalitija.



Povlašćena



- Ja već neko vreme razmišljam o tome da prepišem svoj stan u Beogradu Mići, a da me on zauzvrat doživotno izdržava. Jeste da smo se nas dvoje mnogo svađali, bilo je tu i teških reči, ali čini mi se da on ima najbolju dušu od svih ovde. Zato sam razgovarala s advokatom o testamentu, a volela bih i da čujem mišljenje vas voditeljki, da mi kažete da li sam u pravu - rekla je Stojanovićeva, nakon čega je dobila gromoglasan aplauz ostalih takmičara koji su pomno slušali njeno izlaganje.



Počastvovan njenom ponudom, folker je ustao i zahvalio glumici, uz obećanje da se neće pokajati zbog toga što je njega izabrala za naslednika.

- Žižo, davaću ti 300 evra mesečno i plaćaću sve račune, infostan, struju, telefon... Ne moraš da brineš zbog toga. Mislim da je to pošteno s moje strane - rekao je Mića.

Žižin unuk Uroš Stojanović, foto: Marina Lopičić, Stefan Jokić



Nisu svi takmičari poverovali da je Stojanovićeva bila iskrena u svojoj nameri da pevaču pokloni stan. Pojedini zadrugari su ubeđeni da je glumica smislila kako da se dodvori Mići jer je on ponovo izabran da bude gazda u rijalitiju.

- Ona je to vešto odglumila, to joj je profesija. Jeste li videli da je ustala i rekla da hoće da prepiše Mići stan pre nego što je on odabrao potrčka. Kad je čuo šta je rekla, odmah je Žižu odabrao da bude omiljena ličnost i povlašćena ovde. Opasna je - komentarisali su takmičari.



Nije zabrinut



Unuk poznate glumice Uroš Stojanović nije zabrinut zbog toga što bi mogao da ostane bez nasledstva jer je ubeđen da se njegova baka samo šalila.

- Ipak je ja najbolje poznajem, to je sve gluma i šala, naravno da neće prepisati stan Lepom Mići. Baka može da bude spokojna što se mene tiče, čuvam kuću i brinem o svemu dok je ona u rijalitiju - poručio je Žižin unuk.



Od ljubavi do mržnje ŽIŽA KLELA MIĆU, ON JE PSOVAO!

Pre samo desetak dana Žiža i Mića imali su nesvakidašnji sukob koji se završio kletvama i psovkama. Pevač je optužio glumicu da mu je pokazala srednji prst i uputio joj je niz uvreda, što je nju mnogo zabolelo. - Rekao mi je da sam ološ. Nikad mi to niko nije rekao, mrtva da padnem sada, dabogda mu današnji dan zacrnio! Ja to radim kad neko zasluži! Kad mi kaže da sam ološ - vikala je Stojanovićeva, dok je pevač nastavio i dalje da je psuje.

Pre ovog incidenta glumica i pevač gotovo su se svakodnevno svađali i jedno drugom upućivali pogrdne reči, ali su se brzo i mirili. Zbog toga mnogi u rijalitiju veruju da je sve to njihov dogovor kako bi pravili šou i što duže ostali u igri.

