LEPE VESTI U DOMU PERIŠIĆA: Pevač na jesen udaje ćerku, sa osmehom na licu otrkrio sve detalje svadbe

Jovan Perišić otvorio je dušu i priznao da ga uskoro očekuje radosni događaj u porodici.

Pevač je otkrio kako nema puno slobodnog vremena usled poslovnih i privatnih obaveza, među kojima je i najlepši povod za slavlje koji će se uskoro dogoditi.

- Jedva dođem do Beograda, a u Novom Sadu sam. Pored muzike i poslova u vezi sa tim radim i nešto privatno. Malo i neku kuću gradim, a i deca su sad velika, moram se i time baviti. Ćerka mi se na jesen udaje, tako da sam u frci malo i emotivnoj, a i ovako. Inače nisam često na TV-u jer nisam radio novu pesmu, ali sada nešto novo spremam, dve nove pesme, pa kada ih budem uradio pojaviću se u nekoj emisiji na velika vrata – otkrio je Jovan.

Perišić je otkrio i da li je zadovoljan ćerkinim izborom kao i kakvo mišljenje ima o budućem zetu.

- Na moju sreću, a i na sreću svih jako je dobar momak. Sportista, zdrav momak, vredan, radan i pošten što mi je jako bitno. Pored moje Jovane imam i dva sina, Damjana i Nikolu, ali kako kaže narod očevi su ćerkama malo privrženiji. Razmišljam sve vreme. Zamisli zaljubi se u ovakvog ili onakvog. Ali eto, kada sam upoznao zeta, a i prijatelje buduće sam takođe upoznao, video sam da su to sve jako dobri vredni i pošteni ljudi, tako da sada nemam nikakvu frku. Ali jednostavno, to je znaš udaje ti se ćerka. Malo je nezgodno, nije lako – priznao je iskreno Jovan, a za opasku da je zauzet nastupima gotovo svakodnevno objasnio je da je nedavno imao takvu situaciju kada zbog ranije ugovorenih svirki sa Anom Bekutom i Acom Sofronijevićem nije mogao da stigne ni privatno do komšije na rođendansku zabavu, ali da su to ipak izuzeci radnim danima.

Pored organizacije svadbe, uskoro će u njihovom porodičnom domu biti organizovano još jedno veselje.

-Svadba je već zakazana za jesen. Hvala Bogu da je sa srećom i svi smo srećni. Diplomirala je stomatologiju i brani diplomski ovih dana, pa ćemo naraviti i neko malo slavlje povodom toga. A onda sledi pripremanje svadbe. Sada su probe venčanica svaki dan pa dolazi u Beograd, kao i zbog drugih stvari. Znate već kako to ide – naglasio je Jovan.

Muzika za svadbena veselja se ugovara mesecima unapred, a tako je i uslučaju udaje Jovanove ćerke.

- Vidite, već smo otprilike odredili neke momke pošto su budući zet i ćerka tražili od mene da ja to odlučim. Ali ja sam ipak sa njima razgovarao da i oni učestvuju u tome. Jer ono što se meni sviđa kako neko peva, možda se njima i ne dopadne. Velika je razlika u godinama, a i nove generacije i nova muzika razlikuju se dosta. Pošto smo moja supruga i ja zajedno proslavili rođendan pre dve godine kada je svirala jedna ekipa muzičara koje sam odabrao, to se njima jako dopalo i rekli su da žele isto. Možda ćemo to malo osvežiti, verovatno će neko od kolega da nam se priključi, neka to bude iznenađenje, da li za Jovanu, videćemo. Svakako će tu biti mojih kolega, jedino ako budu baš negde daleko pa ne budu mogli da dođu zbog svojih nastupa – rekao je pevač.

Malo je poznato koliko uticaj supruga Ljubica ima na pevačevu karijeru.

- Ona piše poeziju, a meni je pisala pet pesama. Više sam ja nju to forsirao jer znam da jako dobro piše, doduše poeziju. Govorio sam joj: „Tebi to nije ništa napisati dve storfe, tri strofe, refren“. Sada ću preraditi neke njene pesme – otkrio je Jovan.

