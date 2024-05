RED KIŠE, RED SUNCA - NESTABILNO VREME I U NAREDNIM DANIMA Stižu grmljavinske nepogode, a evo kada možemo očekivati stabilizaciju

Početak ove sedmice doneo je Srbiji uticaj oslabljenjog termičkog grebena sa jugozapada, uz prili tople vazdušne mase. Bilo je uglavnom pretežno sunčano, ponegde na istoku uz ređu pojavu pljuska sa grmljavinom. Maksimalne temperature dostizale su širom Srbije 25-27°C, u Negotinu i 28°C.

U utorak i dalje relativno toplo vreme, uz dosta sunčanih perioda. Tokom dana sledi postepeno povećanje oblačnosti. Posle podne i uveče širom Srbije očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Maksimalna temperatura biće slična današnoj i kretaće se od 24 do 28°C, u Beogradu do 27°C.

Sredinom ove sedmice očekuje se uticaj ciklona iznad Đenovskog zaliva, koji će se potom do petka premeštati na jugoistok duž Jadranskog mora, a potom dalje preko Grčke i Egejskog mora.

foto: Petar Aleksić

U sredu i četvrtak promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom. U sredu se obilniji pljuskovi očekuju u severnim, a u četvrtak u predelima južnije od Save i Dunava, dok će u Vojvodini biti uglavnom suvo.

U petak promenljivo oblačno, u Vojvodini suvo, a u južnim i centralnim predelima ponegde sa pljuskovima i grmljavinom, ali uz ređu pojavu u odnosu na prethodne dane, naveo je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

Od srede se očekuje i priliv nešto svežije vazdušne mase, pa će maksimalna temperatura u četvrtak i petak biti od 15°C na jugu do 23°C na severu Srbije, u Beogradu oko 20°C, navodi meteorolog amater Đorđe Đurić.

Maj je mesec kada su česte i uobičajene grmljavinske nepogode, uz grad i obilnije pljuskove, pa nas takva situacija često očekuje narednih dana, sve do petka.

Na području Srbije od utorka posle podne do petka, a najčešće tokom srede i četvrtka očekuje se opasnost od izraženijih grmljavinskih procesa, uz obilnije pljuskove i uz moguću pojavu sugradice i grada. U ovim predelima lokalno u kratkom vremenskom intervalu moglo bi da padne od 20 do 30 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i više. Iako ovi procesi mogu biti potencijalno opasni, nema mesta panici, s obzirom na to da su ovakve pojave uobičajane u ovom delu godine.

Potrebno je samo prilagoditi se aktuelnim vrmemenskim prilikama i redovno pratiti upozorenja nadležnih državnih služba.

foto: Petar Aleksić

Naredni vikend doneće stabilizaciju vremena.

U većini predela tokom vikenda biće suvo, uz dosta sunčanih perioda, dok se u nedelju kiša i pljuskovi sa grmljavinom očekuju uglavnom na jugu Srbije.

Maksimalna temperatura biće od 19 do 24°C.

I dok je ovih dana u Srbiji vreme nalik pravom prolećnom, pa i letnjem, centralna i zapada Evropa nalaze se pod uticajem ciklonske aktivnosti i grmljavinskih oluja, a jako zahlađenje sa snegom zahvatilo je sever i zapad evropskog dela Rusije.

Prosečna maksimalna temperatura za ovo doba godine u Srbiji je od 20 do 24°C. Nakon vrednosti iznad, ona će takva biti još sutra, a od srede pa do kraja sedmice tempetraturne vrednosti biće uglavnom oko, pa i ispod napomenute vrednosti.

Kurir.rs/Telegraf