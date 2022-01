PEVAO NAJOPASNIJIM MOMCIMA, NIKAD NIJE IMAO OBEZBEĐENJE: Jovan Perišić otvorio dušu o karijeri, BAKŠIŠU, najvećem HITU i porodici!

Pevač Jovan Perišić otkrio je ko mu daje najveći bakšiš na nastupima, ali i na koji način ga prihvata.

Dve decenije duga karijera i poznati hitovi opisuju karijeru Jovana Perišića, koji, kao i većina folkera, najviše zarađuje od bakšiša kada peva fudbalerima na uvce, kojima, kako tvrdi, ipak ne dozvoljava da mu pare lepe na čelo, kao pojedinima, prenosi Republika i S. Telegraf. Pandemija ga, srećom, nije mnogo omela u nastupima, a najviše uživa kad on počasti muziku, ali diskretno da niko ne vidi.

- Ja ne volim da pevam za bakšiš, ali volim ljudima da pevam za stolom kad proslavljaju nešto, često su to sportisti, fudbaleri, koji, ako žele, ostave nešto, tu su i najveći bakšiši, ali sam protiv toga da se novac lepi po čelu, da se gura u nedra, košulje. Kad vidim ljude koji uživaju u muzici, ja bih njima pevao džabe, takav sam. Odbijao sam da pevam ove novokomponovane pesme, kažem: "Eno vam di-džej, pa neka vam puste" - kaže Jovan, koji je započeo karijeru u vreme opasnih momaka.

Za muzičke početke Jovana Perišića često se vežu Baja Mali Knindža i Dragan Stojković Bosanac. - Baja Mali Knindža mi nije samo zemljak, on mi je mnogo dobar prijatelj, Baja je napisao dve dobre pesme. Iako se naši žanrovi razlikuju, mi se veoma dobro razumemo i družimo i, kako se kaže, uvek se završi nekom od naših pesama. Moja želja je u to vreme bila da mi Dragan Stojković Bosanac radi album, pa su me upoznali s njim. foto: Pritnscreen

- U najgore vreme devedesetih, kad sam došao u Beograd i kad nisam imao dinara, imao sam osmeh i govorio da mi je dobro. Pevao sam među opasnim momcima koji su me gotivili i nikad nisam imao probleme, danas postoji obezbeđenje, a ja to nisam imao. Nisam gradio karijeru pomoću skandala, iako su mi nudili. Estrada me i ne interesuje. Ja sam taj cirkus dobro upoznao - rekao je Perišić, koji tvrdi da se nikad nije bavio odnosima među kolegama na estradi, već je prednost, u duhu tradicionalnog odgoja, dao porodici i deci.

- Sin mi je nedavno diplomirao na veterini, ćerka treba da diplomirala na stomatologiji, ovaj mlađi je upisao sportsku akademiju, želim da od njih napravim ljude, da imaju svoj hleb u rukama. Malo ko zna da je moja supruga tekstopisac, pisala je nekoliko pesama za mene, divni su to tekstovi, ona je, inače, završila književnost i piše knjige. Kad sretnem danas dobrog čoveka, iznenadim se, budem srećan kao da sam našao rudnik zlata jer, nažalost, živimo u takvom vremenu - istakao je on.

Zahvaljujući poslu kojim se bavi, Perišić je obišao ceo svet, ali je za porodičnu oazu izabrao Novi Sad jer, kako kaže stara izreka: "Odatle si odakle ti je žena."

- Ja volim Novi Sad kao da sam se tu rodio, a rodio sam se u Ključu u Bosni i Hercegovini, ali Novi Sad mi je legao baš. Meni neki kažu srpski pevač neki bosanski, što se mene tiče, bivša Jugoslavija je moja. Ja nastupam u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Podgorici, Tuzli, Sarajevu, idem tamo gde me vole.

Mnogi ne znaju da je Perišićeva najpoznatija pesma "Moje najmilije" došla u njegove ruke sasvim slučajno nakon što su je neki mnogo poznatiji pevači odbili. - Pesma koja je moja lična karta pre mene je bila kod kolega Dejana Matića i Jellene, ali se nisu pronašli, a ja sam je uzeo na ulici. Autor pesme Marinko Novčić me je sreo baš na ulici u Novom Sadu i tu na uglu mi počeo pevati i tako smo se dogovorili. Matić je javno kasnije pričao da mu je ta pesma promakla - zaključuje folker.

Teško je bilo, tvrdi Perišić, izgraditi ime i karijeru kada je on počinjao, dok je mladima danas mnogo lakše:

- U moje vreme nije bilo Saše Popovića, koji vam organizuje takmičenje, pa da dobijete sve na tacni bez ijednog dinara. Danas, čim je zvezda "Granda", odmah je popularan i peva i nastupa. Ranije je samo pravi kvalitet mogao da se izbori za mesto na estradi.

