ANTIĆ: Teško je živeti u uslovima kad se ukida dinar, a najteže je penzionerima! Starim ljudima nije lako da odu u Rašku po novac

Prištinske vlasti nakon ukidanja srpskih proizvoda sada ukidaju i dinar i u takvim uslovima je jako teško opstati i živeti, kaže za Kosovo onlajn Vladimir Antić, v.d. direktora Gradskog muzeja u Severnoj Mitrovici.

On kaže da je protekla tri meseca, od stupanja na snagu uredbe Centralne banke Kosova o ukidanju dinara, najteže starijima i penzionerima i da je pitanje da li oni imaju finansijskih mogućnosti da odu do Raške i da se vrate, da bi tamo podigli novac koji su pošteno zaradili.

foto: Printscreen/Kosovo-online

"Prave se gužve u Poštanskoj štedionici, to je jedina banka koja nam je ostala posle gašenja Komercijalne banke. Meni nije teško da odem do Raške jer sam mlad, ali kako je starijima? Narod ovde već 20 i kusur godina pati, živimo maltene u getu. Nema namirnica na koje smo navikli, ima alternativa ali to treba da se reši. Naši zaposleni se snalaze, neki odu i do Srbije da kupe neke namirnice, donesu nešto, a ko nema uslova za to kupuje šta ima ovde", navodi Antić.

Ljubiša Zubac iz Kulturnog centra "Dragica Žarković" kaže da ova ustanova teško funkcioniše zbog odluke o ukidanju dinara ali da se trude da budu u toku sa najnovijim kulturnim dešavanjima.

Što se tiče svakodnevnog života navodi da nije problem samo u tome što neka roba ne može da se nabavi, već i u količini novca koja se "vrti u gradu".

"Novca je sve manje i manje. Ljudi ne mogu da kupe i plate nešto veliko. Ovde nema robe iz Srbije, ljudi koji odu da podignu novac sa one strane administrativnog prelaza nešto usput i kupe i donesu, međutim, to su male količine. Penzioneri su najugroženiji, i oni će kupiti neke namirnice da donesu, ali je za njih to naporno", kaže Zubac.

Kurir.rs/Kosovo Online