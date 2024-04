"IZUVALA SAM GA KAD JE DOLAZIO OD DRUGE ŽENE" Goca o prevari muža sa najboljom drugaricom: Meni ni jedan muškarac nije verovao

Goca Božinovska devedesetih bila je udata za žestokog momka Zorana Šijana, sa kojim je dobila dvoje dece, sina Mirka i ćerku Zoranu.

Zoran Šijan je, inače, varao pevačicu sa njenom najboljom drugaricom Gordanom, a pevačica je svojevremeno otkrila da joj je ta žena uništila život, ali da joj je oprostila.

Goca je jednom prilikom iznela nepoznate detalje iz njihovog braka, a onda i priznala da joj nijedan partner nikada nije verovao, iako su oni nju varali.

- Meni nikad nijedan muškarac nije verovao, moj karakter se kosio sa mojim fizičkim izgledom u mladosti. Nikad mi nijedan muškarac u mom životu nije verovao, uvek je mislio da ga varam, da imam drugog, uvek sam proveravana, moje patnje, pa dokazivanja. A ja tip žene koja nikad nisam ni pomislila da prevarim. Imala sam priču, nisam varala, obučem se i izmislim, uzmem telefon, sednem u auto i nema me do ujutru, sedim kod drugarice. Bezobrazna sam bila, nisam bila slatka. Odem kod drugarice, pijemo kafu, on me zove, pita: "Gde si", ja kažem da sačeka da izađem iz restorana, a ja sedim u sobnim papučama i pidžami. To smatram nekim kompleksom svojim, otkud znam. Uvek sam mislila da je on bolji frajer nego što sam ja riba. Uvek sam sebe gurala dole, a oni najbolji na svetu - rekla je Goca u "Magazinu In".

- Mislim da to radi 70% žena, onih 30% srećnica vole i hvale sebe - nadovezala se Anabela Atijas, koja je takođe bila gošća.

Shvatila sam da muškarci vole čvrstu ruku, kao i žene - Pokušavala sam da izigravam mamu, i mamu i tatu, obuvala cipele, izuvala, umivala, ako popije, i dadilja, ko zna da li je on došao od druge neke žene. Ja sam preterivala, udavila ljude. Shvatila sam da muškarci vole čvrstu ruku, kao i žene. Moj muž je radio svašta pored mene, sve sam mu dozvoljavala, uvek sam nalazila opravdanja: "Neka mu bude lepo, on samo mene voli", budala, smejali mi se ljudi - otkrila je Goca.

