NIKOLA ROKVIĆ STIGAO U LESKOVAC! Na stolu domaća rakija i sveže voće, pevač ne skida osmeh sa lica, evo ko ga je sačekao! (FOTO)

Nikola Rokvić pre sada već devet dana započeo je hodočašće put Grčke, do manastira Svetog Nektarija Eginskog. Pevač će na ovom putu prikupljati sredstva za pomoć dečijoj onkologiji, a svakodnevno se brojke novca povećavaju što mu daje još veću snagu da nastavi dalje.

foto: Printscreen Instagram

Rokvić se povremeno oglašava sa putovanja i otkriva detalje sa hodočašća, a danas je stigao do Leskovca.

Tamo ga je dočekao otac Simeon Karuljski što je pevač i podelio na mrežama. Ugostio ga je sa domaćom rakijom i svežim voćem, a Nikola nije skidao osmeh sa lica.

foto: Printskrin/Instagram

Podsetimo, Rokvić se nedavno oglasio za Kurir i govorio o svojim osećanjima kroz ovo putovanje.

- Na putu je divno, oseća se radost, podrška mnogih ljudi, javljaju mi se, daju mi vodu i hranu, priloge. Predivni ljudi, veoma sam radostan i to mi daje podstrek da budem bolji i lakše pređem ceo put - reko je Nikola i otkrio odakle crpi snagu:

foto: Pritnscreen/Instagram

- U molitvi, i u mislima na moju porodicu, i za sve ljude, za decu kojoj pomažemo, to su neke stvari koje kad bude teže mislim na njih pomolim se bogu i nekako se dobije snaga i dodatna energija da izdržiš i mnogo više uradiš. Čujem se sa porodicom to je moja najveća snaga i radost, zahvalan sam Bojani što me podržava, ipak je ona sama sa troje dece, ni njoj nije lako, ali lepo smo se organizovali - rekao je pevač.

Bonus video:

00:43 Nikola Rokvić: Moji žuljevi su ništa kakve smo mi pretke imali