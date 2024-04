"PRED POROĐAJ SAM LEŽALA NA ODELJENJU ZA ONKOLOŠKE BOLESNIKE" Severinino šok priznanje, dotakla se i Popovića: KRAO MI JE SLATKIŠE

Severina se za hrvatske medije prisetila kako su izgledali njeni dani u porodilištu pre nego što je na svet donela svog sina Aleksandra 2012. godine.

Pevačica je sad po prvi put priznala da je pred porođaj ležala na onkološkom odeljenju, ali i da je njen bivši partner i otac deteta Milan Popović od nje uzimao omiljene slatkiše koje je dobijala i davao ih medicinskim sestrama u porodilištu.

- Rodila sam sina carskim rezom jer su se bojali zbog mojih godina i tad sam morala nekih 2-3 dana da ležim mirno, iako je dete bilo pored mene. Svi znaju da ja volim čokoladne napolitanke i onda su mi ih donosili u porodilište. Međutim, onaj čije se ime ne spominje (Severinin bivši partner Milan Popović, prim. aut.) mi je sve te napolitanke krao iz ormarića i davao ih sestrama - prisetila se Seve, pa nastavila:

- Mene su bili smestili na jedno odeljenje koje je bilo za onkološke bolesnike, jer su ljudi sa ulice dolazili da me posećuju i onda više nisu znali šta će sa mnom. Tako su sestre čim bi onaj čije se ime ne spominje otišao, zaključavale vrata, pa su me zvale i ja bih sela sa stomakom i pojela jedno dve kutije tog keksa i koka-kole, što nikada u životu nisam radila. Ali me je to tad baš vuklo - prisetila se Severina za hrvatsku "Gloriju".

