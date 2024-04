"MAJA MARINKOVIĆ IMA KUĆNO VASPITANJE" Nada Macura digla starletu u nebesa: Pristojna devojka...

Nada Macura komentarisala je takmičare "Elite", a reči hvala je najviše imala za starletu Maju Marinković.

foto: Kurir televizija

Naime, Nada Macura je gostujući u emisiji "Pitam za druga" iznela svoje mišljenje o takmičarima, a za Maju Marinković kaže da je vaspitana devojka.

- Za Maju moram reći da je vrlo pristojna devojka, nije u potpunosti onakva kako je gledaoci vide, iskrena je u svojim odgovorima. Odrasla je uz oca i ima kućno vaspitanje - rekla je Macura i izazvala pravu lavinu komentara.

Podsetimo, Maja Marinković poznata je po turbulentnim vezama u rijalitiju, konstantnim svađama sa zadrugarima, intimnim odnosima koje bez blama ima pred kamerama...

Takođe, Maja je bila u vezi sa mužem njene najbolje drugarice Aleksandre Subotić, a o ovom skandalu je danima brujao region.

foto: Printskrin/Instagram

Maja je nedavno otkrila detalje odnosa sa njenim dečkom sa kojim je bila u vezi kao maloletna, a koji je bio u zatvoru, te se potom dotakla je Filipa Cara.

- Imala sam 17 godina i zaljubim se u njega, vidi, odlepim, ali je bio mnogo problematičan. Ja kažem tati: "Imam dečka u zatvoru", tri godine sam ja njemu slala pakete, išla u posete. On izađe, ja ga sačekam, zamisli, imala 20 godina, tako nešto i posle par meseci kraj. Retko ko to ceni, kapiraš, a treba - rekla je Maja, a onda su se nasmejali kada je Stanislav aludirao na to da će da idu zajedno u Crikvenicu, što je Maju nateralo da mu ispriča kako je krenula priča sa Carem:

- I mene je Bog pogledao što se to tako desilo. Veruj mi, da je ostalo, bio bi pakao. Bili smo dobri prijatelji 10 meseci i on je bio uz mene kada mi je bilo teško (abortus) i ja se zaljubim, zavolim ga mnogo. Kupio me je kao čovek...To je početna faza depresije.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:27 Maja Marinković ide u Elitu i nosu pun kombi stvari