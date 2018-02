ESTRADA U ŠOKU! NADEŽDA DALA MILJANI TELEFONE PEVAČA: Proganjala ih ih dan-noć, a evo šta svi oni kažu!

Miljana Kulić otkrila da joj je Nadežda pomagala da dođe do brojeva pevača koje je potom proganjala.

Kada je Miljana Kulić svojevremeno ispričala da je mesecima proganjala i uznemiravala pevače Darka Lazića, Milana Mitrovića, Mišela Gvozdenovića i Dušana Svilara, malo ko je mogao da pretpostavi da je temperamentna Nišlijka najvećeg saveznika imala u jednoj njihovoj koleginici. Naime, kako je Kulićeva pre dva dana otkrila, upravo joj je pevačica Nadežda Biljić davala brojeve telefona kolega, koje je Miljana potom besomučno uznemiravala.

"Nadeždu poznajem devet godina i pomagala mi je kada sam bila opsednuta nekim pevačima i davala mi njihove brojeve telefona. To joj nikada ne mogu zaboraviti", otkrila je Miljana svim zadrugarima, koji su ostali u šoku nakon njenog priznanja. Ništa manje nisu bile iznenađeni ni Nadeždine kolege, pogotovo što su neki od njih trpeli Miljaninu višegodišnju torturu.

"Ne zanima me apsolutno ništa što se odnosi na Miljanu Kulić, pa ni to od koga je dobijala naše brojeve telefona. Nadeždu poznajem kao sasvim korektnu koleginicu i iskreno se nadam da ona nije bila ta koja joj je dostavljala naše brojeve. Pogotovo jer je Miljana uvek uspevala da nađe i brojeve fiksnog telefona, pa je i na taj način uznemiravala ljude. Siguran sam da Nadežda nije imala moj kućni broj i nadam se da to nije istina, jer smo nas dvoje pre svega kolege", kazao je Mišel Gvozdenović, kom je Miljana zbog neuzvraćene ljubavi svojevremeno porodičnu kuću u Čačku i psa ofarbala u roze.

Ni Dušanu Svilaru, koji se takmičio u "Zvezdama Granda" sa Biljićevom, nije se dopao njen navodni gest.

"Krajnje je neprofesionalno ustupiti nekome tuđi broj telefona bez dozvole, tim pre jer Nadeždu poznajem i učestvovali smo iste godine u "Zvezdama Granda". Neću komentarisati Miljanu, jedino što mogu da kažem jeste da mi je žao što ne postoje ljudi koji bi se njenim ponašanjem ozbiljno pozabavili", rekao je Dušan Svilar, kog je Miljana takođe proganjala i uznemiravala putem telefona.

Svilarov kolega Milan Mitrović kaže da je sve neprijatnosti koje mu je priređivala Kulićeva ostavio iza sebe.

"Ako je istina da je Nadežda zaista bila ta koje je Miljani davala naše brojeve telefona, pogotovo jer je znala kakav je pakao pravila ljudima u životu, onda je to u najmanju ruku nekolegijalno sa njene strane. Što se tiče Miljane, sve sam ostavio iza sebe", kaže Mitrović, dok je njegov kolega Igor Iks, u kog je Miljana kratko bila zaljubljena, otkrio da je brzo rešio problem sa njom.

"Miljana me je zvala samo nekoliko puta nakon rijalitija u kojem smo zajedno bili, ali ne mogu da kažem da me je uznemiravala. Rešili smo to sve na brz i efikasan način. Međutim, Nadeždin gest me je neprijatno iznenadio, pogotovo jer nikada ne bih dao tuđi broj telefona bez dozvole osobe čiji broj dajem", kazao je Igor.

