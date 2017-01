(FOTO) IMA 51 GODINU, IZIGRAVA SNAGATORA: A sad je naš slavni VODITELJ istetovirao OBRVE!

Iako je zagazio u šestu deceniju, Peja veoma vodi računa o svom fizičkom izgledu.

Zoran je na svom profilu na Instagramu objavio fotografiju na kojoj se vidi kako tetovira obrve i šokirao svoje pratioce.

Voditelj mnogo vremena provodi u teretani i voli da se na društvenim mrežama hvali svojim telom i mišićima, na kojima mu zavide i muškarci koji su mnogo mlađi od njega.

Njegov Instagram nalog obiluje fotografijama na kojima je polu go, ali on ne mari. Važno da je on zadovoljan sa samim sobom.

