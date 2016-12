STREPNJA: Stanje Mikija Jevremovića i dalje kritično!

Miki Jevremović (75), koji je nedavno doživeo moždani udar, i dalje je kritično.



Legendarnom pevaču zdravstveno stanje je nepromenjeno, a lekarski tim i dalje se bori da pobedi bolest.

Foto: Maja Mojsovski Rašević

Mikijeva bivša supruga Sonja Đorđević Kulier ne gubi nadu i veruje u njegovo ozdravljenje.

- Malopre smo se čuli s lekarima i nema pomaka. On i dalje leži na intenzivnoj nezi i ne smemo da ga posećujemo. Kritično je, ali bitno je da stanje ne ide nagore. Deca brinu za njega, ali nismo klonuli duhom. Verujemo da će mu biti bolje. On je jak i želim da slavimo njegov oporavak, samo neka se on nama drži do kraja - rekla je pevačeva bivša žena.



M. D.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Dragan Kadić