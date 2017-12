ŠINE PREKO ADE: Od Novog Beograda do Banovog Brda za 10 minuta

Poziv će, kako je rekao gradski menadžer Goran Vesić, biti otvoren do 20. januara naredne godine.

"U pitanju je veliki projekat čija je vrednost oko dve milijarde dinara i kojim će se izgraditi 2,7 kilometara šina sa obe strane mosta. To je onaj prostor koji sada izgleda prazan a koji je od kada je most izgrađen, predviđen za postavljanje tramvajskih šina", naveo je Vesić i dodao da je sada "konačno" došlo do toga da se krene sa realizacijom.

Ono što je za Beograđane bitno iz tog projekta, ističe gradski menadžer, jeste to što će se povezati Banovo Brdo i Novi Beograd, a put tramvajem između ta dva dela grada, skratiti na 10 do 15 minuta.

Osim samog postavljanja šina, kaže, predviđena je i izrada kompletnih prilaza šina, i to iz Radničke ulice, kako bi se spojile sa postojećim šinama na Banovom Brdu i s druge strane, na Novom Beogradu, prema šinama koje sada prolaze pored mosta Ulicom Jurija Gagarina, odnosno Đorđa Stanojevića.

Na novoj tramvajskoj trasi, naveo je, predviđena su dva stajališta "Blok 42" na novobeogradksoj strani i "Petlja Radnička" odmah nakon glavnog raspona Mosta na Adi, na desnoj obali Save.

Oba stajališta su, kazao je Vesć, izgrađena i njihova dužina je 75 metara.

Gradski menadžer objašnjava da se Grad odlučio za širenje tramvajske mreže jer ona dugo nije bila proširivana, ali još važnije, jer su tramvaji ekološki prihvatljiviji.

"To sve govori u prilog tome da se kao Grad sve više okrećemo ekološkim vidovima prevoza. Prošle godine smo kupili četiri električna autobusa i pokazali da lako dajemo primat onim vozilima koja ne koriste gorivo", rekao je Vesić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir

Autor: Kurir