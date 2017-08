RADNICI GOŠE DANAS ŠTRAJKUJU U BEOGRADU: Tri meseca nismo primili ni dinara, a država ne pomaže

Oko 180 radnika fabrike šinskih vozila „Goša“ iz Smederevske Palanke protestovaće danas od 10 do 13 sati ispred zgrade Vlade Srbije kako bi podsetili da 98 dana nisu primili ni dinar, zbog čega im se u kućama isključuju struja i telefoni i blokiraju računi, kaže Milan Vujičić, predsednik štrajkačkog odbora.



On za Kurir kaže da očekuje da će ih neko iz Vlade primiti i podseća da radnici očekuju od države da stupi u kontakt s vlasnikom „Goše“ kako bi se našlo rešenje za njihove probleme.

- To je protest upozorenja, radnici očekuju da nas neko primi i da sredi našu situaciju, a ako se to ne reši, doći ćemo ponovo u septembru, kad se ljudi vrate sa odmora, i tada nećemo ostati samo tri sata ispred Vlade. Premijerka kaže da je učinila sve što je mogla i da su uzeli 250.000 evra od građana Srbije zbog nas. Pitam ko je dozvolio mom gazdi Vladimiru Poru da državi ne plati 5,5 miliona evra i radnicima još 2,2 miliona evra za plate? I to su pare građana Srbije. „Galenika“ je bila privatna firma pa su reagovali, „Petrohemiji“ se oprašta dug i traži se strateški partner, rešava se afera „Agrokor“, u „Fijat“ su se umešali, a samo kod nas ne mogu da pomognu ništa, jer smo privatna firma - ogorčen je Vujičić.



On podseća da radnici „Goše“ pet meseci štrajkuju i nijedna inspekcija nije došla da proveri poslovanje.

- Verovatno misle da je ovde sve u najboljem redu. Po savetu iz Ministarstva privrede tužili smo rukovodstvo firme i više od mesec dana se ništa nije desilo - kaže Vujičić.



Podršku radnicima „Goše“, koji su u štrajku od 28. marta zbog neisplaćenih zarada od 2014. godine i nepovezanog radnog staža, najavili su sindikati, nevladine organizacije, kao i Pokret sedam zahteva.

Poruke iz Vlade

PROTESTI NISU REŠENJE



Iz Vlade radnicima „Goše“ ne stižu nimalo ohrabrujuće poruke.

- Vlada je učinila za radnike „Goše“ i više nego što je zakonski mogla da uradi - rekla je premijerka Ana Brnabić, podsetivši da je Vlada isplatila po 60.000 dinara pomoći svakom radniku, kao i 6,5 miliona dinara za overu njihovih zdravstvenih knjižica.



Ministar privrede Goran Knežević poručio je da protesti nisu rešenje i pozvao vlasnika te fabrike da sedne za sto, kako bi zajednički došli do najboljeg rešenja za radnike.

Kurir/S. T.

Foto: Marina Lopičić

Autor: Foto: Marina Lopičić