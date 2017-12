Vulin: Bolji materijalni položaj vojnika

Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da se „ne pamti u Vojsci Srbije, ali i u Vojsci Jugoslavije, kada je naš vojnik bio tako opremljen novim uniformama i čizmama kao što je to danas slučaj“

U naoružanje Vojske Srbije u 2017. godini uvedena je eskadrila školskih aviona „lasta“, kao i po šest primeraka samohodne haubice „nora“ i oklopnog točkaša „lazar“, a u narednoj godini akcenat će biti na poboljšanju materijalnog položaja vojnika, izgradnji stanova i nastavku opremanja najsavremenijim naoružanjem i opremom, rečeno je juče na predstavljanju rezultata rada Ministarstva odbrane i VS u drugoj polovini godine.



Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da se „ne pamti u Vojsci Srbije, ali i u Vojsci Jugoslavije, kada je naš vojnik bio tako opremljen novim uniformama i čizmama kao što je to danas slučaj“.

- Možemo da kažemo da je mnogo stvari promenjeno nabolje. Plate pripadnika Ministarstva odbrane i VS povećane su za deset odsto od 1. januara, povećali smo dnevnice sa 800 na 1.100 dinara za one koji rade najodgovornije poslove u trupi, rešili stambeno pitanje 347 pripadnika MO i VS, obezbedili 612 miliona dinara za subvencionisanje stambenih kredita - kazao je Vulin.

Foto: Dragan Kadić

