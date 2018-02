KOLEGE SA KLASE SE OPRAŠTAJU OD GLUMCA: Sad si sa anđelima, dragi Glogi

Tokom svoje bogate karijere Nebojša Glogovac se najviše družio s kolegama s kojima je studirao na Fakultetu dramskih umetnosti. Devedesete kod čuvenog profesora Vladimira Jevtovića brucoši u njegovoj klasi postaju Glogovac, Nataša Ninković, Boris Pingović, Danijela Ugrinović, Danijela Mihajlović, Danijela Kuzmanović, Karolina Cimeša, Sergej Trifunović i Vojin Ćetković. Nebojšu su njegovi drugari sa studija zvali Glogi, po prezimenu.



Prva se od druga oprostila Nataša objavivši scenu iz filma „Klopka“, gde mu je igrala ženu.

- Zauvek u mom srcu, sa anđelima, mili moj - napisala je neutešna Nataša.



I Sergej Trifunović je sve rasplakao.

- Ne znam šta bih ti rekao što već ne znaš. Jedino što bih mogao da ti kažem je da, kad dođe moj čas, voleo bih da me ti sačekaš tamo - poručio je glumac.



On je kasnije objavio i zajedničku sliku s njim.

- Duet „Šiptarski terorista i sirijski izbeglica“ više neće svirati zajedno - napisao je Trifunović.



Vrlo teško je iznenadnu smrt kuma podneo i Vojin Ćetković.

- Odlaze najbolji - kratko i emotivno je napisao uz sliku preminulog druga, svog najboljeg prijatelja.



Na nagovor kuma otišao je na preglede ali kasno da dobije i ovu bitku.



Glogovčev kum i kolega Vojin Ćetković mu je krstio decu, venčao ga u prvom braku i bio s njim do poslednjeg trenutka. Njihovo druženje počelo je na Fakultetu dramskih umetnosti pre 27 godina, a s vremenom su postali nerazdvojni. Zbog toga je suprug glumice Slobode Mićalović odlučio da se ne odvaja od najboljeg prijatelja i kolege sve dok ovaj ne pobedi opaku bolest.



Potresno Iznenadni odlasci

Bolest uzela Marinka, Irenu, Mandu i Đošu



Još jednom je surova bolest pobedila i uzela velikog Nebojšu Glogovca, koji se prerano preselio na nebesku scenu. Pred njim su bile nove uloge, bravure koje je samo on mogao da izvede, reči koje je na taj način mogao samo on da izgovori, emocije koje je samo on mogao da izazove svojom maestralnom glumom. Previše rano pridružio se kolegama koji su takođe veoma mladi izgubili bitku za najtežom bolešću - divni Marinko Madžgalj, Milorad Mandić Manda, Irena Mičijević, Uroš Stojanović, Bogljub Mitić Đoša...

foto: Printscreen



Njih je čekao zvezdani put stvaralaštva u kinematografiji i pozorištu. Sebično uzimamo patnju za sebe jer smo želeli još da uživamo i učimo iz njihovog talenta i predanog rada kojim su se upisali u istoriju.



Filmska traka i teatarske daske mogle su još mnogo da „trpe“ težinu njihovog dara.

foto: Printscreen



Slika „nebeske kafane“ na društvenoj mreži Fejsbuk puni se velikom brzinom, a nažalost, sada je zauzeto još jedno mesto. Nebojša Glogovac stao je rame uz rame sa glumačkim bardovima poput Mande, Pavla Vuisića, Bate Stojkovića, Bate Živojinovića, Zorana Radmilovića, Preleta, Bore Todorovića, Petra Kralja, Gage Nikolića, Smokija, Gidre i drugih.