POLARNI VRTLOG U SRBIJU DONOSI LEDENU ZVER: Ovaj fenomen će u Rusiji oboriti temperaturu na minus 50!

Ledeni talas iz Sibira sutra će stići u Evropu, gde će prema najavama meteorologa doneti olujno nevreme sa snegom i drastičnim padom temperature.

Hladan period, najavljen na teritoriji većeg dela Evrope, pa i u Srbiji, mogao bi da potraje sve do početka marta pa se očekuje i kašnjenje proleća.

Zima koja je ove godine bila umereno blaga tako će pokazati zube sledeće nedelje, a hladan talas izazvao je fenomen koji se naziva polarni vorteks, odnosno polarni vrtlog. Kako piše britanski Metro, radi se o fenomenu iznenadnog zagrevanja stratosfere kakav se prošle nedelje dogodio iznad

Severnog pola.

Drastični rast temperature, obično vodi promeni vremena i omogućava hladnim vetrovima iz istočne Evrope da prodru mnogo južnije.

Šta je polarni vorteks?

Polarni vrtlog ili vorteks je masa hladnog vazduha koji se nalazi iznad Severnog i Južnog pola. Ovaj hladni vazduh kontoroliše veliki "džep" niskog vazdušnog pritiska, koji se rotira u smeru suprotnom od kazaljke na satu na Severnom polu, a na Južnom polu suprotno- u pravcu kazaljke na satu.

Kada je severni polarni vorteks (vrtlog) slab, on može da se podeli u dva ili više ledenih vrtloga, čime se hladan vazduh istiskuje ka Evropi, piše "Metro".

Iznenadno stratosfersko zagrevanje odnosi se na naglo otopljenje, od 30 do 50 stepeni Celzijusovih temperaturne razlike za samo nekoliko dana. To otopljenje se dešava na visini od 10 do 50 kilometara iznad površine Zemlje, odnosno u stratosferi.

Takve promene uznemiravaju tokove strujanja vazduha, što omogućuje hladnim vetrovima sa istoka da duvaju ka jugu. Takvo prodiranje hladnih struja pokriva velike teritorije i može da dovede do ogromnog pada temperature, i za 50 stepeni.

Prema rečima britanskih meteorologa, ovakav fenomen se javlja svakih nekoliko godina, i obično ka Evropi nosi sibirsku hladnoću. Tako se već od večeras očekuje veliki pad temperature, u našem delu Evrope, dok će Veliku Britaniju pogoditi najhladnija zima u poslednjih pet godina.

U većem delu starog kontinenta očekuju se najniže temperature i do minus 20 stepeni Celzijusovih, dok se u Rusiji prognozira i do - 50.

Ledeni talas danas stiže i u Srbiju

RHMZ je izdao i upozorenje za celu Srbiju za predstojeće ledene dane od 25. februara do 1. marta. U upozorenju se navodi da će tih dana u jutarnjim satima očekivati jak mraz, u većini mesta temperatura od - 12 do -5 stepeni, a da će najviša dnevna biti od - 6 do -2 stepena Celzijusa. Očekuje se i formiranje snežnog pokrivača do 10 centimetara, a na planinama i do 20 centimetara.

