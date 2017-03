UZNEMIRUJUĆE: Monstrumi mučili pa obesili psa!

Nasilje nad životinjama, nažalost, ne jenjava, a monstrumi ne prestaju da šokiraju morbidnim mučenjem!



Poslednje u nizu koje je uznemirilo javnost zbilo se u mestu Oplanići, u blizini Kraljeva. Fotografije mučenog, a potom obešenog psa preplavile su internet i izazvale srdžbu svih koji su ih videli.



Nedužan pas uginuo je u najgorim mukama, a kako saznajemo, policija sumnja na dva čoveka koja su već odranije poznata po sličnim zlodelima, zlostavljanju nezaštićenih životinja.



Danijela Jović iz kraljevačkog Udruženja „Spaske“ kaže za Kurir da ju je juče pozvala žena koja je zatekla jezivu scenu i to fotografisala.- Žena je odmah zvala komunalnu policiju, međutim, oni su rekli da to nije njihova nadležnost. Prijavila je sve veterinarskoj inspekciji. Zvali smo odmah policiju, međutim, dok smo sa njihovom ekipom stigli do tog mesta, lešina psa je nestala. Policajac je rekao da ga je sigurno počinilac odneo - navodi Danijela.Ona će podneti prijavu.- Prema saznanjima koja imamo, sumnja se na dva čoveka iz tog mesta, a jednog od njih je ta žena i videla tog jutra. Za jednog od njih se priča da inače po selu postavlja zamke za pse i da ih muči. Slike su jezive, ceo dan nisam mogla da se smirim. Pas je veći i neko to nije mogao sam da uradi, vidi se da je prvo tučen pa obešen - objašnjava Jovićeva za Kurir.