(UŽIVO) VUČIĆ O IZJAVI BAKIRA IZETBEGOVIĆA: Ne potežu se reči rat i priznavanja nekih teritorija tek tako!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da sada znamo šta nam Bakir Izetbegović misli i želi i da je bolje da je rekao "da" a ne "nadam se da" jer ovo pokazuje lični odnos prema tome.

09.22 - Lakše bih zaista podneo da je bila ta prva formulacija u kojoj je rečeno da je on izjavio to "da". Mi želimo dobre odnose sa BiH. A to što oni šalju glumce i analitičare da pričaju loše o meni ne shvataju da neće imati u Srbiji nikoga boljeg od mene ko će više podržavati teritorijalni integritet BiH.

09.20 - Neću otkazivati posetu tročlanom Predsedništvu BiH. Šta bismo dobili tom posetom? Razgovaraćemo i sa Bakirom. Ali sada znamo šta nam misli i šta želi.

"Uzećemo u obzir ono što je izgovoreno. Nikome nismo pretili, nikoga nismo uvredili", rekao je Vučić.

"Imamo četiri tačke na dnevnom redu sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. Ne očekujem nikakve dramatične odluke. Za nas je važno da budemo odgovorni šta se kod nas dešava", rekao je Vučić.

On je napomenuo da je zadovoljan sastancima u Briselu.

"Predstoje nam drtastične promene, oni neće dozvoliti da postanemo član EU bez prava na jedan obavezujući dokument. To je za nas veoma teško. Niko tu ne govori direktno o priznavanju, oni to govore između redova", rekao je Vučić.

