ŠUTANOVAC: DS će imati svog kandidata za Beograd, Vučiću se ne isplati da raspiše vanredne izbore

Predsednik DS Dragan Šutanovac rekao je da će na beogradske izbore DS izaći sa svojim kandidatom, a mišljenja je da ukoliko do ukrupnjavanja opozicije ne dođe pre izbora, doći će posle. Dodaje da se Vučiću ne bi isplatilo da raspiše vanredne izbore. Šutanovac podseća da su stranački organi doneli odluku da DS nastupi sa svojim kandidatom za Beograd.

"Smatramo da je vreme da izađemo za našom politikom, našim rešenjima, da priznamo svoje greške, kazao je. Ipak, lider DS nije govorio o imenima", rekavši da će javnost to blagovremeno saznati, i da se razgovara sa više ljudi. Šutanovac je kazao da ne misli da je GO SNS doneo tu odluku (samo o beogradskim, ne i vanrednim izborima) jer u svemu rukovodi jedan čovek (Vučić).

"Ne možemo da pretpostavimo šta se dešava, ali radićemo", rekao je lider DS dodajući da su svakog dana na terenu. Kaže da to vanredno stanje iscrpljuje političke stranke i građane, i odlaže važna rešenja. Smatra da Vučić ima određenih obaveza i prema Istoku i prema Zapadu, i da je to razlog zašto bi on išao na izbore, ili zašto ne bi. I on smatra da niko u Evropi nije za to da se ponovo mesecima u Srbiji vodi neka kampanja.

Šutanovac smatra da se Vučiću ne bi isplatilo da raspiše vanredne izbore, na kojima bi oni lideri opozicije koji nisu u parlamentu ušli u parlament. Kaže da nema dilemu da bi DS ostvarila minimum rezultat koji je imala prošli put, a kojim, kako dodaje, nije zadovoljan.

"Želimo promenu ovog režima i ne želimo s njima da sarađujemo ni na kom nivou, a neke ljude smo isključili na lokalu, jer su želeli saradnju sa SNS", istakao je lider DS.

Šutanovac podvlači da DS nije vodila i neće voditi dijalog sa Aleksandrom Vučićem i SNS. "Ovo je najgora vlast koja je zahvatila Srbiju i region, i strateški će se pokazati da su rezultati loši", dodaje on. Dodao je da se njihov predlog o ustavu još modifikuje.



"Svim parlamentarnim partijama ćemo ga poslati, jer mislimo da je to iznad svake stranke i svakog pojedinca. Mi kandidujemo Ustav, on nije rađen za Aleksandra Vučića, ni za Sašu Jankovića, već za građane Srbije...", rekao je Šutanovac.

"DS ima kapacitete da radi na Ustavu", dodao je lider te stranke. Ipak, rekao je da nije naivan da veruje da će Vučić da prihvati te predloge, "jer njemu ne odgovara nezavisno pravosuđe".

Šutanovac je dodao da ako opozicija ne može da uredi odnose pre, da se ukrupni, ukrupniće se nakon izbora.

Za DS je najveći problem, kaže Šutanovac, to što je od 2012. godine račun stranke u blokadi i najavio da će 2. decembra komisija koja analizira kako je došlo do toga, da prezentuje taj dokument. "Da vidimo kako smo od velike stranke postali stranka koja ima tolike dugove, i plaća tolike kamate".

Nemam uvid u taj izveštaj, ne mogu da kažem u ovom trenutku stvarni razlog kako smo došli u tu situaciju, dodao je.

Govoreći o spomeniku Zoranu Đinđiću, kaže da vlast podiže spomenik sebi a ne Zoranu Đinđiću. DS je dala ime jednom bulevaru, platou i parku i mnogo toga učinila na poštovanju onoga što je uradio Đinđić, mi smo 2011. raspisali konkurs za spomenik, povodom desetogodišnjice, ne da bi se slikali, istakao je.

"Ako ćemo meriti po tome ko je Đinđiću podigao spomenik, a ne ko je uništio svaku perspektivu koju je on otvorio, to je onda banalizacija političkog života", dodao je na to Janković.

A prelepljivali su bulevar koji je dala DS, bulevarom Ratka Mladića, podseća Šutanovac.

(Kurir.rs/N1)

Foto Dragana Udovičić

Kurir

Autor: Kurir