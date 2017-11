DAČIĆ: Malo sutra će Kosovo postati članica UN

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas, povodom informacije da je Madagaskar priznao nezavisnost Kosova, da je njegov kolega iz te zemlje naklonjen Kosovu.

"Ministar je rekao da oni poštuju pravo na samoopredeljenje naroda. Ali o kakvom pravu na samoopredeljenje se govori ovde? Albanaca? Albanci imaju svoju državu - to je Albanija, ovo je nacionalna manjina u sastavu Srbije koja nema pravo na samoopredeljenje", istakao je Dačić za TV Prva.

Jednostrani akti, kaže on, koje su oni na Kosovu preduzeli se ovako legalizuju i kada druge zemlje vide šta se dešava sa Katalonijom, mnogi sada razmišljaju o svim tim posledicama.

O stavu šefa diplomatije Madagaskara Dačić je razgovarao i sa predsednikom parlamenta te zemlje, koji kaže da je "iznenađen i da će pričati sa predsednikom o tome".

"Ali, na kraju krajeva, nije ni bitno, Madagaskar nije glasao u Unesku za Srbiju, trpeo je pritiske SAD i bili su uzdržani", rekao je Dačić.

Priština, kaže Dačić, ima "neki svoj spisak", koji trenutno, kako je naveo, ima 114 zemalja, plus Madagaskar 115-a zemalja - "navodno".

"Ja sam rekao i to garantujem, na tom spisku imate dva entiteta koji nisu članice UN, jer ima 193 koje su članice UN, a na tom spisku se nalaze i Kukova ostrva, Niuve, koje to nisu, tu se nalaze i tri zemlje koje su povukle priznanje - Sao Tome i Principe, Surinam i Gvineja Bisao", rekao je Dačić.

To su, kaže, lažne vesti.

Gostujući na TV Prva, Dačić je rekao da će Kosovo "malo sutra" moći da postane članica UN.

Kako je dodao, da bi Kosovo postalo članica UN, potrebno mu je dve trećine glasova.

"Ali džabe im je sve to, dok smo mi prijatelji sa Rusijom i Rusija može da stavi veto na tu odluku, oni nikad ne mogu da postanu članovi UN. Tako da, to su laži. Evo i (Ramuš) Haradinaj je rekao da se dijalog bliži kraju - kom kraju? Oni misle da su legalizovali nezavisnost Kosova, a kako, nisu postali članovi UN, nisu postali članovi OEBS-a, kako će postati članovi EU", rekao je Dačić.

Na pitanje da su se, posle posete predsednika i premijerke Briselu, čule poruke da EU od Srbije na kraju dijaloga traži neku vrstu pravno obavezujućeg sporazuma Beograda i Prištine, Dačić kaže da to nije ništa novo i da postoji već četiri godine i da je tu formulaciju ubacio Štefan FIle dok je bio komesar za proširenje.

"Oni su ubacili formulaciju za koju ni sada ne znaju šta u stvari znači. Šta znači pravno obavezujući sporazum za noralizaicju odnosa? Niko to ne zna", rekao je Dačić.

Prema njegovim rečima, EU ne može da utvrdi jedinstven stav da je Kosovo nezavisna država.

"Prema tome, ne može da usvoji ni jedinstven stav da Srbija mora da prizna nezavisnost Kosova", istakao je on. Govoreći o Memorandumu SANU, Dačić je rekao da je to "lako štivo u odnosu na ono što se objavljivalo u proteklih 30 godina". Istakao je da taj dokument nije izazvao nikakve ratove, već su to učinili jednostrani potezi pojedinih zemalja.

(Kurir.rs/Tanjug)

Foto Zorana Jevtić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR VESTI UŽIVO! Iz Parova u Vladu Srbije!

Kurir

Autor: Kurir