EVROPSKA KOMISIJA OBJAVILA STRATEGIJU ZA PROŠIRENJE: Srbija punopravna članica do 2025. godine

Evropska komisija nacrtom strategije za proširenje Evropske unije predviđa da bi Srbija mogla da postane punopravna članica do 2025. godine, pošto do 2023. godine zatvori sva pregovaračka poglavlja i postigne sporazum o normalizaciji s Prištinom. U nacrtu strategije za pristupanje Srbije i drugih balkanskih zemalja EU, koja bi trebalo da bude ustvojena u februaru, navedeni su ;poslovi koji stoje i pred Srbijom i pred EU, kao i vremenski rokovi u kojima oni treba da budu obavljeni da bi članstvo bilo moguće do 2025, saznaje RTS.

Prema sadašnjem nacrtu, sva pregovaračka poglavlja trebalo bi da budu otvorena i zatvorena do 2023. godine, kako bi ulazak Srbije bio moguć 2025, imajući u vidu dug proces ratifikacije pristupnog sporazuma u Evropskom parlamentu i parlamentima zemalja članica. Navodi se i kraj 2019. godine kao rok za postizanje obavezujućeg sporazuma o normalizaciji između Beograda i Prištine, što je među ključnim uslovima za članstvo u Uniji.

Strategija će biti neka vrsta mape puta do članstva, čini ga konkretnijim i opipljivijim, ali bez garancija i automatizma u prijemu zemalja kandidata, ako one ne bude spremne za članstvo u predviđenim rokovima, rekli su za RTS izvori u Briselu.

Ocenjuje se da je, imajući u vidu dosadašnji tempo pregovora, 2023. godina više nego ambiciozan rok za otvaranje i zatvaranje svih pregovaračkih poglavlja, a da osim spremnosti kandidata, problem za strategiju može biti odsustvo podrške zemalja članica.

RTS navodi da će prva polovina 2018. biti veoma značajna za Srbiju i Balkan - Bugarska kao predsedavajuća EU u ovom periodu ističe integraciju Zapadnog Balkana kao svoj prioritet, a posle objavljivanja strategije u februaru uslediće i godišnji izveštaji Evropske komisije o napretku za sve zemlje regiona u aprilu.

U maju u Sofiji biće održan zajednički samit lidera Balkana i EU, a u junu u Briselu na samitu EU donosiće se zaključci i konkretne odluke o sledećim koracima u procesu proširenja. Zagrebački Jutarnji list piše da su jasni rokovi navedeni samo za Srbiju i Crnu Goru, koje će, kako piše, moći da postanu članice do kraja 2025, dok se za ostale zemlje navodi da treba da do tada treba da napreduju u pristupnim pregovorima.

Nacrtom strategije za pristupanje balkanskih država EU, koja bi trebalo da bude usvojena u februaru, ukazano je da EU "ne želi da uveze granične sporove" između država u regionu, dodaje Jutarnji list. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Dejvid Mekalister izrazio je očekivanje da će strategija ukazati na put kojim zemlje kandidati treba da idu ka članstvu u EU, ali i naglasiti šta institucije EU i zemlje članice treba da urade kao podršku partnerima i prijateljima na Zapadnom Balkanu.

Mekalister je rekao za RTS da sve zemlje Balkana imaju evropsku perspektivu, ali da je predsednik EK Žan-Klod Junker pomenuo Srbiju i Crnu Goru jer su dve vodeće zemlje u procesu i već vode pregovore.

Jutarnji list piše da je za Srbiju važna i poruka da će morati da reši odnose s Prištinom putem pravno obvezujućeg dokumenta, za koji se u ovom nacrtu kaže da je ključan za stabilnost celog regiona i evropsku perspektivu.

BiH bi do 2019. godine trebalo da dobije status kandidata, ako do tada dovrši postupak slanja odgovora iz upitnika i Komisija završi svoj deo posla.

I Albanija će, kako je navedeno, ako ispuni uslove, i Makedonija ako reši pitanje imena s Grčkom, 2019. godine imati zamah u pregovorima o članstvu, navodi se u tekstu.

(Kurir.rs/Beta)

Foto AP

Kurir

Autor: Kurir