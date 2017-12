KOLINDA PREĆUTALA ETNIČKO ČIŠĆENJE Kitarović u UN: Hrvatska se samo branila!

Hrvatska predsednica Kolinda Grabar Kitarović odbacila je danas u Savetu bezbednosti UN kolektivnu krivicu hrvatskog naroda za zločine u BiH i govornicu Saveta bezbednosti UN ponovo iskoristila da kaže da je Hrvatska bila izločena "srpskoj agresiji s ciljem stvaranja velike Srbije".

Pritom ona je kazala da kada kaže velikosrpska agresija ne misli na građane Srbije, već isključivo na politiku i dela bivšeg predsednika Srbije Slobodana Miloševića.

"Kad je reč o procesuiranju ratnih zločina tokom agresije na Hrvatsku, Hrvatska može biti umereno zadovoljna", rekla je Grabar Kitarović podsetivši da je i u pravosnažnoj presudi protiv Milana Martića i Milana Babića utvrđeno postojanje udruženog zločinačkog poduhvata s ciljem proterivanja hrvatskog stanovništva sa "okupirane hrvatske teritorije s ciljem stvaranja velike Srbije".

Navela je i presude za granatiranje Dubrovnika i masovni zločin na Ovčari i izrazila žaljenje što za tromesečnu opsadu Vukovara nije niko odgovarao, kao ni za mnoge druge zločine.

Posebno je naglasila kako je glavni kreator projekta elike Srbije Slobodan Milošević "izbegao konačnu presudu, što smatra velikom prazninom u ostavštini suda".

"Hrvatska potpuno podržava rad Međunarodnog krivičnog suda i poštuje sve njegov presude, iako povremeno izražava neslaganje s određenim aspektima rada Suda", rekla je hrvatska predsednica.

Nijednom rečju, međutim, nije pomenula etničko čišće koje je sprovela hrvatska vojska i policija u akcijama "Oluja" i "Bljesak" i najpre osuđujuće, a potom osloba "Iako je presuda na suđenju Ratku Mladiću donela sznačajno olakšanje porodicama njegovih brojnih žrtava genocida u Srebrenici, ovde moram ponovno podsetiti da je on upravo u Hrvatskoj 1991. godine započeo svoj ratni pohod, da bi ga kasnije nastavio u susednoj Bosni i Hercegovini", rekla je Grabar Kitarović.

Iznoseći zamerke na račun suda je rekla da je MKSJ previše vremena potrošio na proceduralna i statusna pitanja, a nedovoljno vremena žrtvama na pružanje osećaja zadovoljene pravde.

"Na kraju, Slobodan Milošević kao glavni kreator projekta velike Srbije, koji je doveo do tragedije u bivšoj Jugoslaviji, izbegao je konačnu presudu, što ostavlja veliku prazninu u ostavštini Suda", rekla je Kitarović.

Priznala je, doduše, da nije lako naći snagu i priznati da su neki od vaših sunarodnjaka počinili zločine i da za njih treba da odgovaraju.

"S tom smo se istinom u Hrvatskoj suočili, a isto očekujemo i od drugih. Međutim, postoji razlika između pojedinačne odgovornosti i kolektivne krivice", rekla je Grabar Kitarović i osvrnuvši se na poslednju presudu u slučaju Prlić i ostali istakla da ona ne sme biti zloupotrebljena.

"Svako tumačenje ove presude izvan pravnog okvira i nepostojanje izričitih nalaza nužnih za utvrđivanje krivične odgovornosti Hrvatske ili njenog rukovodstva navodi na pogrešan put i pogrešna je", rekla je.

Nijedna zajednica u BiH ne sme se osećati uznemireno, a upravo to je, kako tvrdi, nažalost ono čemu svedočimo ovih dana.

"Hrvati se moraju osećati sigurno u domovini koju dele s Bošnjacima i Srbima. Pozivam sve političare u BiH da prvenstveno misle na svoju odgovornost za dobrobit oba entiteta i BiH kao celine. Hrvatska kao supotpisnik i garant Dejtonskog mirovnog sporazuma ima posebnu odgovornost za stabilnost našeg susedstva i za očuvanje Hrvata u toj njihovoj domovini", rekla je.

Ustvrdila je i da je Hrvatska imala ključnu ulogu u ratu u BiH, ali i, kako je rekla, "ključnu ulogu u porazu velikosrpske agresije".

"Nakon zahteva iz Sarajeva za pomoći i u skladu s našim bilateralnim sporazumima, Hrvatska je u Bihaću 1995. sprečila neposrednu opasnost ponavljanja genocida iz Srebrenice Hrvatska se vojska uz podršku Hvatskog veća odbrane i Armije BiH sukobila s Slobodanom Miloševićem dovodeći do njegova neizbežnog i sveukupnog vojnog poraza, nateravši ga za pregovarački sto i na taj način privela kraju rat u BiH", navela je.

Pojašnjavajući šta porazumeva pod velikosrpskom agresijom, Grabar Kitarović je rekla da je "ona dovela do sukoba, razaranja imovine i gubitaka ljudskih života", ali da ni na koji način Hrvatska krivicu ne pripisuje srpskom narodu, nego naglašava isključivu odgovornost Slobodana Miloševića i njegova režima u to vreme.

