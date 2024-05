SVAKI PETI TAKSI U BEOGRADU NIJE JOŠ BELE BOJE! Iz grada otkrili da li će se "obojenima" oduzimati dozvole za prevoz putnika

Na ulicama Beograda od sutra će sva taksi vozila morati da budu bele boje. Reč je zapravo o primeni odluke, usvojene pre tri godine, a koja sutra stupa na snagu.

Taksistima čiji automobili ne budu po standardu prete kazne od 40.000 dinara, a mogli bi da ostanu i bez dozvole za rad. Kako će se ova odluka primenjivati, gledaocima jutarnjeg programa Redakcija otkrio je novinar Kurir televizije Mladen Radulović.

- Nalazim se ispred garaže GSP-a gde se zapravo nalazi centar u kom taksisti dobijaju sertifikate koji potvrđuju da je vozilo bele boje i da je u ispravnom stanju. Od sutra će svi taksisti morati da budu u beloj boji - rekao je Radulović i od pomoćnika gradskog sekretara za saobraćaj Marka Čubrila dobio više informacija.

- Postoji određeni broj taksista koji nike ispunili tu obavezu. U ovom trenutku njih je oko 20 odsto. Ako vozilo nije bele boje, predviđene su kazne od 40.000 dinara. Postoji više varijanti kažnjavanja. Kazna po odluci o taksiju prevozu je 140.000 dinara, ali on u tom trenutku ne gubi pravo na obavljanje delatnosti. Protiv njega se pokreće postupak po drugom principu, zato što to vozilo ne ispunjava uslove po odluci koje mora da bude bele boje. Onda ulazimo u neku zakonsku proceduru gde on dobija određeni rok da se prilagodi našoj odluci, odnosno zakonu, a rok je 15 dana. Dakle, on neće izgubiti taksi dozvolu, on može trenutno da zamrzne svoju delatnost i da do određenog trenutka dok ne ispuni uslove, odnosno dok ne nabavi vozilo koje je bele boje ili postojeće vozilo ofarba ili prelepi u belu boju, onda ne gubi dozvolu za obavljanje delatnosti - rekao je Čubrilo.

Pomoćnik gradskog sekretara za saobraćaj otkrio je i kako su taksisti reagovali na ovu novinu.

- Ova odluka nije doneta sad, juče ili pre godinu dana. Ta odluka je stupila na snagu još 2021. godine. Znači, oni su imali rok od tri godine za usaglašavanje sa odlukom o taksi prevozu. Uglavnom su svi prelepili su vozilo ili nabavili belu boju. To je još jedna vrsta unifikacije da budu prepoznatljivi na ulici.

