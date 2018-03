POTPREDSEDNIK NARODNE STRANKE: Državni budžet Srbije nereformski, nastavak pogubne ekonomske politike

Prvi potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić ocenio je danas da je Predlog državnog budžeta Srbije za 2018. godinu šesti budžet vlasti Aleksandra Vučića koji "jasno pokazuje da nema najavljenih reformi niti borbe protiv korupcije".

"Budžet predstavlja nastavak pogubne ekonomske politike davanja subvencija stranim investitorima, a Srbija ostaje zemlja jeftine radne snage u kojoj radnici za 200 evra mesečno 'pletu kablove'", rekao je Aleksić.

Aleksić je naveo da na snazi ostaje zabrana zapošljavanja u javnom sektoru koja mlade i stručne ljude tera iz Srbije, a omogućava zapošljavanje samo naprednjačkih kadrova.

SVM podržava budžet Poslanica Saveza vojvođanskih Mađara Elvira Kovač rekla je danas u Skupštini Srbije da će SVM glasati za predloženi državni budžet za 2018. godinu, jer smatra da umerene mere fiskalne konsolidacije podstiču rast i otvaranje novih radnih mesta. "Poslanici SVM će podržati predlog budžeta i prateće zakone, jer smatramo da umerene mere fiskalne konsolidacije postiču rast i otvaranje novih radnih mesta, prevashodno rasterećenjem privrede i kroz povećanje neoporezivog dela zarada. Stabilan rast direktnih stranih investicija, uz reformu obrazovnog sistema, podršku socijalnom preduzetništvu i podizanje minimalne cene rada, sve to podržavamo zato što doprinosi privrednom razvoju, smanjenju siromaštva i ravnomernom ekonomskog razvoju“, rekla je ona. Dodala je da poslanici SVM ovaj put nemaju amandmane na taj predlog.

"Povećanje penzija nije vraćanje na nivo iz 2014. godine, nego predizborno povećanje, koje će režim sledeće godine uzeti nazad, jer je sada evro veštački spušten na 118 dinara, a posle Nove godine će se vratiti na realnih 124 dinara. Penzionerima bi bilo bolje da su sačuvali jednokratnu pomoć od 5.000 dinara da plate nove namete i dažbine, jer će struja ozbiljno poskupeti, poskupeće i kafa zbog uvođenja akciza", rekao je Aleksić televiziji "Naša".

Aleksić je naveo da je za strane investitore predviđeno 12 milijardi dinara i dodao da subvencije često dobijaju sumnjive firme koji nisu realni investitori, nego je reč o pranju novca.



"Kompanija 14. oktobar je primer pljačke državne investicije pod formom strane investicije. 'Prva petoletka' je primer kako država ugrožava nacionalne interese, jer nije bilo nijednog razloga da ta fabrika ode u stečaj", rekao je Aleksić.

Objasnio je da su funkcioneri SNS, po stečaju, osnovali privatnu firmu "Prva petoletka d.o.o" koja je potpisala nove ugovore sa svim firmama sa kojima je radila državna firma, a od stečajnog upravnika uzeli su u zakup hale, mašine i opremu, dok su repromaterijal, sirovine i gotove proizvode kupili po deset puta nižim cenama.

"Onda su to preprodali firmama sa kojima su potpisali ugovore. Cilindar koji su izvozili u Iran i koji na tržištu košta 50 evra po komadu, oni su sa zaliha kupovali za šest evra po komadu, a radnike drže na ugovorima o privremenim poslovima sa minimalnim platama. To je ozbiljan kriminal u koji je upleten vrh države čija je to ideja bila", rekao je Aleksić.

Aleksić je, povodom odluke Narodne stranke da bojkotuje vanredne lokalne izbore u pet opština, istakao da je reč o veštačkim izborima koji su deo kampanje za beogradske izbore i čiji je cilj da pokažu kako Aleksandar Vučić sa svojom svitom može da osvoji 60 odsto glasova i da Narodna stranka ne želi da učestvuje u Vučićevoj kampanji.

Prvi potpredsednik Narodne stranke je ocenio da će Siniša Mali biti kandidat SNS za gradonačelnika Beograda i dodao da je to čovek sa "najviše afera".

