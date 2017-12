ŠTOPOVALI VREME U SKUPŠTINI: Šarović vs Arsić! Planula polemika o minutima, sekundama i žigosanju!

BEOGRAD - U Skupštini Srbije nastavak rasprave o amandmanima na izmene Zakona o budžetskom sistemu danas je obeležilo javljanje poslanika po povredama Poslovnika, pa su tako predsedavajućem merili koliko je kome dao minuta za postavljanje poslaničkih pitanja.

foto: Zorana Jevtić

Nakon završetka dela sednica za postavljanje poslaničkih pitanja, Nemanja Šarović iz SRS je reklamirao povredu Poslovnika jer je, kako je rekao, poslanica SNS Dušica Stojković govorila skoro sedam minuta, primetivši da je prihvatljivo da se poslanicima produži vreme 10 ili 15 sekundi, ali ne i dva minuta.

"Kada je opozicija prekidate rigidno, a kada su predstavnici vlasti onda sve može. To vam kažem gospodine Veroljube Arsiću, da bi zbog građana žigosali vaše antidemokratsko ponašanja", dodao je Šarović.

Predsedavajući Arsić je primetio da bi Šarović, da je došao na početak postavljanja poslaničkih pitanja, mogao da vidi da je upravo lideru radikala Vojislavu Šešelju, koji je prvi govorio, takođe produženo vreme.

foto: Printscreen

"Kolega Šaroviću, pre nego što mene žigošete trebalo je da dođete u 10 sati, a ne da ušetate pre pet minuta i onda da reklamirate povredu poslovnika. Šešelju sam isključio mikrofon u 5 minuta i 30 sekundi. On je tražio dodatno vreme i to sam mu i dao, pa ako je to važilo za šefa poslaničkog kluba SRS, važi i za koleginicu Dušicu Stojković. Nemojte više da budete advokat DS", poručio je Arsić.

Poslanik DS Radoslav Milojičić Kena je, takođe, rekamirao povredu Poslovnika, upozorivši da je Šešelj dobio minut više od predviđenog vremena, a SNS čak dva minuta.

"Od vas nismo dobili nikada tri minuta duže. Mi smo ponosni iz DS što nikada nismo dobili duže da govorimo. Vi ste izašli iz istog šinjela i zajedno činite koaliciju i zajedno ste na vlasti i meni je to potpuno jasno, jedino je DS pravi protivnik vlasti", rekao je Milojičić.

foto: Printscreen

Nakon toga je predsedavanje sednici preuzela predsednica parlamenta Maja Gojković i nastavljana je rasprava o amandmanima na izmene Zakonu o budžetskom sistemu.

Sledeća tačka dnevnog reda su amandmani na predloženi budžet za 2018. godinu. Na Predlog budžeta za iduću godinu podneto je 919 amandmana.

Na zakonske predloge koje razmatra parlament, među kojima je i budžet za 2018, podneto je ukupno 2.317 amandmana.

Poslanici za raspravu o svim amandmanima imaju ukupno 600 minuta, a do sada su iskoristili 126 minuta.

